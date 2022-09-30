Врач рассказала, какое влияние оказывают жуткие игрушки на детей

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Жуткие игрушки могут вызывать у детей различные фобии, а также отрывать их от реального мира, считает врач-психиатр Наталия Васенина. Например, у некоторых ребят возможно появление страха дойти до ванной в темноте, утверждает она.

По словам эксперта, жуткая, но при этом мягкая игрушка формирует у детей ощущение двойственности. Кроме того, страшные вещи могут вызывать у ребят со слабой нервной системой тревогу. Васенина порекомендовала родителям не отбирать жуткие игрушки резко, так как это должно произойти постепенно.

"Проводите с ребенком больше времени, говорите с ним о том, что для него важно. Выделите день на семейный досуг, важно, чтобы он был в расписании ребенка. Научите отличать ребенка, что такое игра и что такое реальность. Придумывайте игры на развитие воображения с реальными ситуациями из жизни, с героями, которые могут встретиться ребенку", – прокомментировала психиатр в разговоре с News.ru.

Врач посоветовала родителям покупать игрушки в форме животных. По мнению Весениной, такие вещи дарят ребенку добрые воспоминания, через которые он учится проявлять заботу.

Ранее сообщалось, что до конца года Роскачество установит, безопасны ли популярные мягкие игрушки Хагги Вагги, созданные по мотивам хоррор-игры Poppy Playtime. Также специалистам предстоит провести психолого-педагогическую оценку товаров.

Роскачество проверит игрушки Хагги Вагги

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