Психолог заявила, что большинство игрушек безопасны для детей

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

На детские страхи в основном влияет отношение взрослых к тем или иным вещам. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Эксперт пояснила, что чем ребенок младше, тем большее для него значение имеет мнение взрослого.

Наумова прокомментировала реакцию большинства людей на Хагги Вагги. По ее словам, были дети, которых эти игрушки травмировали, но другим они нравились. Она подчеркнула, что большое значение имело то, как взрослые описывали Хагги Вагги.

"Чем больше бабушек, дедушек или мам вздыхали и охали, что это очень опасная игрушка, в тех семьях мы и видели травматизацию детей", – поведала Наумова.

Вместе с тем она напомнила, что игрушки должны соответствовать возрасту ребенка.

Ранее сообщалось, что Роскачество установит до конца года, безопасны ли популярные мягкие игрушки Хагги Вагги, созданные по мотивам хоррор-игры Poppy Playtime. Для исследования в торговых сетях, на маркетплейсах и в онлайн-магазинах планируется приобрести игрушки 20 торговых марок, которые после проверят на безопасность, воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту, прочность. Товары также получат психолого-педагогическую оценку.



Роскачество проверит игрушки Хагги Вагги

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