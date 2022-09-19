Роскачество проверит безопасность детских игрушек Хагги Вагги

Фото: Москва 24
До конца года Роскачество установит, безопасны ли популярные мягкие игрушки Хагги Вагги, созданные по мотивам хоррор-игры Poppy Playtime. Также специалистам предстоит провести психолого-педагогическую оценку товаров. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Для исследования в торговых сетях, на маркетплейсах и в онлайн-магазинах планируется приобрести игрушки 20 торговых марок, которые после проверят на безопасность, воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту, прочность. Товары также получат психолого-педагогическую оценку, для этого будут привлечены сторонние эксперты.
Депутат Госдумы и врач-педиатр Татьяна Буцкая обратила внимание, что Хагги Вагги вызывают у родителей две причины для беспокойства.
"Во-первых, они основаны на персонажах, которые в игре выступают кровожадными монстрами. Ребенок может в реальной жизни повторять сценарии игры с игрушкой-убийцей, поэтому важно определить во время экспертизы, как это может повлиять на детскую психику. Во-вторых, как и с любой популярной игрушкой, у этой тоже есть дорогие и дешевые аналоги, чье качество вызывает серьезные вопросы", – подчеркнула она.
Хагги Вагги – персонаж компьютерной хоррор-игры с элементами головоломки Poppy Playtime. Она вышла в октябре 2021 года. Пользователь играет за экс-сотрудника заброшенной фабрики игрушек Playtime Co. Однажды ему приходит письмо от сотрудников компании, которые пропали ранее. Они просят героя вернуться на фабрику и помочь им выбраться. Игрок отправляется на предприятие и сталкивается с ожившим игрушечным монстром Хагги Вагги, который прежде считался талисманом компании.
Ранее в Госдуме задумались о запрете игрушек Хагги Вагги в детсадах. Там обратили внимание, что бесформенное чудовище кислотного цвета можно купить в магазинах всей страны.
Депутат Милонов высказался об игрушке Хагги Вагги
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