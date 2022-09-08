В Госдуме задумались о запрете игрушек Хагги Вагги в детсадах

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Депутат Госдумы Мария Бутина раскритиковала игрушки Хагги Вагги, назвав их жуткими чудовищами, сообщает РИА Новости.

Речь идет о персонаже видеоигры Poppy Playtime в жанре хоррор. Парламентарий предложила подумать над ограничением их закупок в детских садах.

"Новый писк моды – Хагги Вагги, бесформенное чудовище кислотного цвета, можно купить в магазинах всей страны. Можно, но нужно ли? Как минимум, может быть, обеспечить невозможность появления этих жутких детских игрушек в детсадах по госзакупкам? Ибо что посеешь, то и пожнешь", – подчеркнула Бутина.

Ранее перинатальный психолог Евгения Август опровергла мнение, что страшные игрушки Хагги Вагги опасны для детей. Она отметила, что и раньше выпускались различные игрушки-зомби.

Также эксперт напомнила, что раньше дети читали страшные сказки про великана, поедающего детей, и волка, у которого от падения в яму лопнуло брюхо, откуда выскочили козлята. Помимо этого, по ее словам, ребенок может сделать игрушку позитивной и понять, что внешность бывает обманчива, ведь даже зубастый персонаж может обладать положительными качествами и стать героем.