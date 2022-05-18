Эксперт рассказала, как выбрать ребенку безопасную игрушку

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Товаровед-эксперт Ксения Абдулина рассказала Москве 24, что при выборе игрушки для ребенка нужно в первую очередь обратить внимание на информацию о возрастном ограничении.

"Это особенно важно, когда речь идет о малышах до трех лет. Они все тянут в рот и легко могут подавиться. Поэтому не должно быть мелких разборных деталей", – предупредила она.

Если выбираете для малыша мягкую игрушку, а она набита мелкими гранулами, убедитесь, что они зашиты в дополнительный чехол.



Ксения Абдулина товаровед-эксперт Игрушки для детей до трех лет не должны быть сделаны из натурального меха и кожи. Такие материалы могут вызвать у малыша аллергию. Также недопустимы картонные и бумажные: ребенок может откусить от них кусочек и подавиться.

Специалист напомнила, что перед покупкой необходимо обратить внимание на то, как игрушка пахнет: резкий химический или иной странный запах, который не свойственен данному материалу, – повод положить товар обратно на полку.

Также эксперт призвала взрослых обращать внимание на устойчивость красителя, которым покрыт корпус: при контакте с водой ничего не должно смываться.

"Обязательно проверьте, нет ли на игрушке заусенцев, острых углов, трещин. Убедитесь, что острые концы крепежных деталей – гвозди, скобы – недоступны для ребенка. Если присутствует жидкий наполнитель, корпус должен быть достаточно герметичным, чтобы не дать жидкости вытечь", – предупредила эксперт.



Ксения Абдулина товаровед-эксперт В больших игрушках, внутрь которых дети могут поместиться целиком, должны быть вентиляционные отверстия. И обязательно отверстие для выхода, которое ребенок легко может открыть изнутри самостоятельно.

В свою очередь, то, на чем ребенок может перемещаться (машинки, самокаты, трехколесные велосипеды и так далее), должно быть прочным и устойчивым, добавила Абдулина.

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