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Эксперт рассказала, как выбрать ребенку безопасную игрушку

Важные детали: какие игрушки нельзя покупать детям
обществодети

Фото: depositphotos/FamVeldman

Товаровед-эксперт Ксения Абдулина рассказала Москве 24, что при выборе игрушки для ребенка нужно в первую очередь обратить внимание на информацию о возрастном ограничении.

"Это особенно важно, когда речь идет о малышах до трех лет. Они все тянут в рот и легко могут подавиться. Поэтому не должно быть мелких разборных деталей", – предупредила она.

Если выбираете для малыша мягкую игрушку, а она набита мелкими гранулами, убедитесь, что они зашиты в дополнительный чехол.

Игрушки для детей до трех лет не должны быть сделаны из натурального меха и кожи. Такие материалы могут вызвать у малыша аллергию. Также недопустимы картонные и бумажные: ребенок может откусить от них кусочек и подавиться.
Ксения Абдулина
товаровед-эксперт

Специалист напомнила, что перед покупкой необходимо обратить внимание на то, как игрушка пахнет: резкий химический или иной странный запах, который не свойственен данному материалу, – повод положить товар обратно на полку.

Также эксперт призвала взрослых обращать внимание на устойчивость красителя, которым покрыт корпус: при контакте с водой ничего не должно смываться.

"Обязательно проверьте, нет ли на игрушке заусенцев, острых углов, трещин. Убедитесь, что острые концы крепежных деталей – гвозди, скобы – недоступны для ребенка. Если присутствует жидкий наполнитель, корпус должен быть достаточно герметичным, чтобы не дать жидкости вытечь", – предупредила эксперт.

В больших игрушках, внутрь которых дети могут поместиться целиком, должны быть вентиляционные отверстия. И обязательно отверстие для выхода, которое ребенок легко может открыть изнутри самостоятельно.
Ксения Абдулина
товаровед-эксперт

В свою очередь, то, на чем ребенок может перемещаться (машинки, самокаты, трехколесные велосипеды и так далее), должно быть прочным и устойчивым, добавила Абдулина.

Ранее психолог Евгения Август опровергла мнение о том, что Хагги Вагги опасны для детей. Эксперт отметила, что страшные игрушки и сказки помогают ребенку встретиться со своими страхами в более безопасной, символической форме. К тому же благодаря подобным игрушкам дети могут понять, что внешность бывает обманчива и даже зубастый персонаж может обладать положительными качествами.

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Трошина Любовь

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