Эксперт рассказала, как выбрать ребенку безопасную игрушку

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Товаровед-эксперт Ксения Абдулина рассказала Москве 24, что при выборе игрушки для ребенка нужно в первую очередь обратить внимание на информацию о возрастном ограничении.
"Это особенно важно, когда речь идет о малышах до трех лет. Они все тянут в рот и легко могут подавиться. Поэтому не должно быть мелких разборных деталей", – предупредила она.
Если выбираете для малыша мягкую игрушку, а она набита мелкими гранулами, убедитесь, что они зашиты в дополнительный чехол.
Специалист напомнила, что перед покупкой необходимо обратить внимание на то, как игрушка пахнет: резкий химический или иной странный запах, который не свойственен данному материалу, – повод положить товар обратно на полку.
Также эксперт призвала взрослых обращать внимание на устойчивость красителя, которым покрыт корпус: при контакте с водой ничего не должно смываться.
"Обязательно проверьте, нет ли на игрушке заусенцев, острых углов, трещин. Убедитесь, что острые концы крепежных деталей – гвозди, скобы – недоступны для ребенка. Если присутствует жидкий наполнитель, корпус должен быть достаточно герметичным, чтобы не дать жидкости вытечь", – предупредила эксперт.
В свою очередь, то, на чем ребенок может перемещаться (машинки, самокаты, трехколесные велосипеды и так далее), должно быть прочным и устойчивым, добавила Абдулина.
Ранее психолог Евгения Август опровергла мнение о том, что Хагги Вагги опасны для детей. Эксперт отметила, что страшные игрушки и сказки помогают ребенку встретиться со своими страхами в более безопасной, символической форме. К тому же благодаря подобным игрушкам дети могут понять, что внешность бывает обманчива и даже зубастый персонаж может обладать положительными качествами.
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