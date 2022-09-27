Россиянам рассказали, что следует учесть при выборе детской игрушки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
При покупке детской игрушки следует обратить внимание на ее состав, материал изготовления, габариты, упаковку и маркировку, заявила предприниматель Анастасия Галан. Об этом сообщает News.ru.
"Упаковка – внимательно ее изучите, убедитесь в ее целостности и самом наличии. Особенно это касается мягких игрушек и материалов, высыхающих на воздухе. Упаковка не только защищает игрушку от внешних загрязнений, но и сохраняет все ее функции", – сказала она.
По словам Галан, маркировка должна быть хорошо читаемой и содержать подробную информацию о производителе составе и возрастных ограничениях.
"Несомненный плюс – наличие знака соответствия требованиям технического регламента ЕАС", – пояснила она.
Галан отметила, что состав игрушки должен быть абсолютно понятен и не вызывать сомнений. В противном случае, чтобы убедиться в безопасности товара, следует найти дополнительную информацию о нем.
По словам предпринимателя, не стоит покупать мягкие игрушки из натуральной кожи и меха, а при выборе красок для самых маленьких лучше отдать предпочтение произведенным на водной основе.
"Габариты. При выборе игрушки обратите внимание на размер, чтобы он соответствовал возрасту. Даже если игрушка имеет внушительные габариты, следует убедиться, что она не может распасться на несколько мелких частей. Также обратите внимание на прочность соединения деталей, например прочность соединения колес в различных машинках, особенно мелких", – уточнила Галан.
Она добавила, что в большинстве российских детских магазинов можно без проблем найти безопасную игрушку, если помнить об этих нюансах и руководствоваться здравым смыслом.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой ужесточить меры экологической безопасности в сфере производства детских игрушек. При этом Ассоциация предприятий индустрии детских товаров озвучила идею отменить запрет на производство игрушек из вторсырья.
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