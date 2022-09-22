Стоматолог рассказала, как безопасно почистить зубы ребенку

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Ребенка можно запеленать в полотенце вместе с руками – так он не сможет сильно сопротивляться чистке зубов. Об этом Москве 24 рассказала детский стоматолог Ирина Никитина. Другой вариант – положить малыша на кровать и слегка прижать его руки.
"Действовать приходится напористо, потому что с детьми от года до трех лет по-другому иногда просто не получается. В этом возрасте у них сложный период: они изучают свое "я", отделяют себя от мамы и, если что-то им не по нраву, выражают протест слезами и активным сопротивлением. Не помогают даже уговоры, игры и развлечения", – пояснила врач.
Несмотря на все капризы, ребенку обязательно надо чистить зубы. Кариес у малышей развивается стремительно быстро, напомнила стоматолог.
Когда ребенок сопротивляется, можно также позвать на помощь кого-то из взрослых и попросить подержать его на руках, пока вы проводите гигиеническую процедуру.
Такая поза также позволяет хорошенько рассмотреть полость рта малыша со всех сторон, отметила врач. Прежде всего проверьте, нет ли на зубах белых пятен.
"В лучшем случае – это кариес на начальной стадии. В худшем – хрупкая "крыша" деминерализованной эмали над кариозной полостью. Такой зуб может очень быстро сломаться при неудачном точечном надкусывании. Поэтому надо срочно показаться стоматологу", – объяснила Никитина.
В идеале каждые три месяца зубы малыша должен осматривать специалист. Однако признаки начинающегося кариеса родители могут заметить и самостоятельно. Для домашних осмотров лучше приобрести фонарик и специальное зеркальце, которое можно купить в любом магазине со стоматологическими товарами.
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