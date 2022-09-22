Стоматолог рассказала, как безопасно почистить зубы ребенку

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Ребенка можно запеленать в полотенце вместе с руками – так он не сможет сильно сопротивляться чистке зубов. Об этом Москве 24 рассказала детский стоматолог Ирина Никитина. Другой вариант – положить малыша на кровать и слегка прижать его руки.

"Действовать приходится напористо, потому что с детьми от года до трех лет по-другому иногда просто не получается. В этом возрасте у них сложный период: они изучают свое "я", отделяют себя от мамы и, если что-то им не по нраву, выражают протест слезами и активным сопротивлением. Не помогают даже уговоры, игры и развлечения", – пояснила врач.

Несмотря на все капризы, ребенку обязательно надо чистить зубы. Кариес у малышей развивается стремительно быстро, напомнила стоматолог.

Когда ребенок сопротивляется, можно также позвать на помощь кого-то из взрослых и попросить подержать его на руках, пока вы проводите гигиеническую процедуру.





Ирина Никитина детский стоматолог Некоторые дети любят, когда их переворачивают вверх ногами, и это тоже можно использовать в своих интересах. Попросите помощника ненадолго перевернуть ребенка, обхватив его за плечи и ноги, и почистите непоседе зубы.

Такая поза также позволяет хорошенько рассмотреть полость рта малыша со всех сторон, отметила врач. Прежде всего проверьте, нет ли на зубах белых пятен.

"В лучшем случае – это кариес на начальной стадии. В худшем – хрупкая "крыша" деминерализованной эмали над кариозной полостью. Такой зуб может очень быстро сломаться при неудачном точечном надкусывании. Поэтому надо срочно показаться стоматологу", – объяснила Никитина.





Ирина Никитина детский стоматолог Также насторожить и ускорить поход к врачу должны "ободок" (темный или белый) на границе десна-зуб, желтый, не счищаемый щеткой налет и сколы на эмали.

В идеале каждые три месяца зубы малыша должен осматривать специалист. Однако признаки начинающегося кариеса родители могут заметить и самостоятельно. Для домашних осмотров лучше приобрести фонарик и специальное зеркальце, которое можно купить в любом магазине со стоматологическими товарами.

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