Стоматолог рассказала, кому нужны дополнительные средства для гигиены рта

Какой он – идеальный уход за зубами с точки зрения стоматолога? Для поддержания здоровья полости рта понадобится не только щетка, но и специальные гели, ирригаторы, ополаскиватели и даже ершики. Рассказываем о том, как добиться красивой улыбки.

Не щеткой единой

В основе ухода за зубами – чистка утром и вечером с помощью пасты и щетки. При этом неважно, обычным или электрическим приспособлением вы будете пользоваться. Самое главное – это удобство и качество, рассказала стоматолог Ирина Никитина. Важно внимательно прочищать поверхности зубов, проходя щеткой каждый участок по 5–10 раз.

При этом стоит выбирать приспособление для чистки рта с щетиной средней жесткости. Мягкой есть смысл пользоваться только в период реабилитации после каких-либо оперативных вмешательств. Жесткая, наоборот, будет травмировать десны. Также обратите внимание на расположение щетинок – они должны быть на одном уровне, без всяких бесполезных резинок, выпираний и волн.





Ирина Никитина стоматолог Чтобы зубы оставались здоровыми, обычной чистки недостаточно. Каждый вечер после основной процедуры необходимо прочищать каждый зуб со всех сторон монопучковой щеткой.

Делать это надо без пасты, штрихообразными движениями, уделяя особое внимание областям около десны. Пучок на конце щетки должен повторять по форме межзубный придесневой треугольник.

"Ежедневно необходимо чистить пространства между зубами нитью. Лучше всего выбирать плоские и вощенные. Главное – они не должны быть жесткими, как леска", – отметила стоматолог.

Кроме зубов, важно ежедневно чистить еще и язык. На нем есть борозды, в которых скапливается налет. Удалять его можно щеткой или специальным скребком.





Ирина Никитина стоматолог После чистки зубов советую применять реминерализирующие гели. Я особенно рекомендую пользоваться ими всем детям и подросткам до 15 лет, а также в период ортодонтического лечения, после отбеливания зубов и во время беременности.

Гель помогает укрепить эмаль, снизить ее чувствительность и предотвратить развитие кариеса. Его необходимо нанести тонким слоем на зубы. После этого желательно не пить и не есть в течение 40 минут.

Особые случаи

Если в полости рта есть ортопедические конструкции (коронки, брекеты, виниры и так далее), качественная гигиена рта невозможна без ирригатора. Устройство поможет удалить остатки пищи из труднодоступных пространств, объяснила врач.

В продаже есть стационарные модели и портативные. Последние хороши тем, что их удобно везде брать с собой. Еще ими можно пользоваться, даже если вблизи раковины нет розетки.





Ирина Никитина стоматолог При наличии ортопедических конструкций и после лечения у ортодонта необходимо также использовать зубные ершики. Но они эффективны, только если правильно выбран размер, поэтому подобрать их должен лечащий стоматолог.

Что касается ополаскивателей для полости рта, то они также нужны не всем. Врачи их советуют использовать только при определенных проблемах, таких как гингивит (воспаление десен), стоматит (воспаление слизистой оболочки полости рта) и повышенная чувствительность зубов. При выборе важно обратить внимание, чтобы в составе средства не было спирта.

Детское время

До 12–13 лет надо проверять у ребенка качество чистки с помощью индикаторов зубного налета. Их продают в виде таблеток или растворов. Специальные компоненты в составе индикаторов окрашивают скрытый налет в яркий цвет.

"Помните, что до пяти лет чистить зубы ребенку должны родители. Четырехлетнего малыша уже можно начинать учить делать это самостоятельно. Но до девяти лет все же надо дочищать ребенку зубы, хотя бы вечером – перед сном", – отметила врач.

Нужно понимать, что у малышей и подростков зубная эмаль очень слабая, незрелая. Поэтому в этот период очень быстро образовывается кариес. Чтобы защитить полость рта, детям до 18 лет каждые три месяца рекомендуется ходить на профессиональную чистку и фторирование зубов. Взрослым подобные процедуры достаточно делать один раз в шесть месяцев.