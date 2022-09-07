Лор рассказала, чем опасен детский храп

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У ребенка могут происходить остановки дыхания и вследствие этого развиться синдром обструктивного апное, если он храпит во время сна. Об этом Москве 24 рассказала заведующая детским лор-отделением Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управделами Президента РФ Тамара Дворникова.

По ее словам, храп может стать причиной того, что ткани и органы детского организма будут недостаточно снабжаться кислородом, отметила врач.





Тамара Дворникова заведующая детским лор-отделением ЦКБ Управления делами Президента РФ Из-за гипоксии ребенок станет чувствовать себя усталым, разбитым. Начнутся головные боли и трудности с концентрацией внимания. Возможно даже отставание в психомоторном и интеллектуальном развитии.

Кроме этого, апное может привести к заболеваниям эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Поэтому, если ребенок храпит во сне и это не связано с заложенностью носа, например из-за отека при ОРВИ, очень важно привести его на осмотр к врачу.

Такую проблему необходимо лечить, но делать это должен профессиональный доктор. "Бабушкины рецепты", советы знакомых или инструкции из Сети лучше даже не пробовать, предупредила специалист.





Тамара Дворникова заведующая детским лор-отделением ЦКБ Управления делами Президента РФ Чаще всего дети начинают храпеть из-за гипертрофии (увеличения) аденоидов или миндалин, которые отекают в силу разных причин. Также провоцирующим фактором может стать искривление носовой перегородки или микрогнатия (врожденное недоразвитие и смещение назад челюстной кости).

Кроме того, часто храп у детей начинается из-за ожирения. В этом случае увеличение объема ткани глотки вызывает механическое сужение дыхательных путей. Причиной храпа могут также стать различные неврологические, эндокринные заболевания и аллергический ринит.

Ранее врач-сомнолог София Черкасова рассказала, что сильное желание поспать днем может стать сигналом о развитии синдрома обструктивного апное. У человека с такой проблемой ночью происходят остановки дыхания, каждая из которых завершается микропробуждением мозга. Поэтому ему не удается как следует выспаться, объяснила врач.