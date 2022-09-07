Лор рассказала, чем опасен детский храп

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
У ребенка могут происходить остановки дыхания и вследствие этого развиться синдром обструктивного апное, если он храпит во время сна. Об этом Москве 24 рассказала заведующая детским лор-отделением Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управделами Президента РФ Тамара Дворникова.
По ее словам, храп может стать причиной того, что ткани и органы детского организма будут недостаточно снабжаться кислородом, отметила врач.
Кроме этого, апное может привести к заболеваниям эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Поэтому, если ребенок храпит во сне и это не связано с заложенностью носа, например из-за отека при ОРВИ, очень важно привести его на осмотр к врачу.
Такую проблему необходимо лечить, но делать это должен профессиональный доктор. "Бабушкины рецепты", советы знакомых или инструкции из Сети лучше даже не пробовать, предупредила специалист.
Кроме того, часто храп у детей начинается из-за ожирения. В этом случае увеличение объема ткани глотки вызывает механическое сужение дыхательных путей. Причиной храпа могут также стать различные неврологические, эндокринные заболевания и аллергический ринит.
Ранее врач-сомнолог София Черкасова рассказала, что сильное желание поспать днем может стать сигналом о развитии синдрома обструктивного апное. У человека с такой проблемой ночью происходят остановки дыхания, каждая из которых завершается микропробуждением мозга. Поэтому ему не удается как следует выспаться, объяснила врач.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: