Сомнолог рассказала, о какой опасной болезни говорит тяга ко сну днем

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Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала Москве 24, что сильное желание поспать днем может говорить о наличии опасного заболевания – синдрома обструктивного апноэ сна.

Этот недуг не дает человеку выспаться, поэтому его может тянуть ко сну в дневные часы, говорит специалист. "Периодически у человека во время сна происходят остановки дыхания. Каждая из них завершается микропробуждением мозга, чтобы организм мог эту остановку пережить", – отметила сомнолог.

Таким образом, человек спит и даже не знает, что с ним такое происходит, комментирует врач.

"Десятки, порой сотни раз за ночь он вынужден переживать эти микропробуждения, его, грубо говоря, выдергивает из сна. Он не досыпает до самого целебного восстановительного сна, 3–4-й стадии, которая отвечает за восстановление тела и психики", – объясняет Черкасова.





София Черкасова врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Апноэ сна считается смертельно опасным, если его не лечить, если оно в тяжелой степени. Эта болезнь в пять раз повышает риск инфарктов, инсультов, в шесть раз повышает вероятность ДТП из-за засыпания за рулем, потому что человеку мучительно хочется спать. Апноэ ускоряет развитие многих сердечно-сосудистых заболеваний и даже представляет собой повышенный риск смерти во сне.

Однако тяга ко сну может говорить и о менее опасных для жизни заболеваниях, продолжает сомнолог. "Она может наблюдаться при депрессивных состояниях, недостатке витаминов и микроэлементов и заболеваниях щитовидной железы с пониженной выработкой гормонов", – уточнила специалист.

Чтобы выяснить точную причину сонливости, следует обратиться к врачу, рекомендует эксперт.

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