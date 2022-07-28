Эксперт рассказала, как безопасно извлечь насекомое из уха

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Заведующая детским лор-отделением ЦКБ Управделами Президента РФ Тамара Дворникова рассказала Москве 24, что в теплое время года попадание насекомого в ухо встречается достаточно часто. По ее словам, особенно болезненно на это реагируют дети.
Ситуация может вызвать у человека панику. Но опасаться не стоит: барабанная перепонка не позволит насекомому проникнуть вглубь уха. Поэтому надо не волноваться или успокоить ребенка, если букашка залезла внутрь, отметила врач.
Если насекомое все же осталось внутри и продолжает шевелиться в ухе, доставляя дискомфорт, придется дождаться момента, когда оно погибнет в жидкости. Только после этого можно будет попробовать его извлечь.
При этом врач предупредила, что категорически нельзя выковыривать насекомое какими-либо предметами – пинцетами, ватными палочками, зубочистками, спичками и так далее. Это очень опасно, потому что есть риск повредить барабанную перепонку.
В случае с ребенком делать это можно, только если вы точно уверены, что в ухе именно насекомое, а не какой-нибудь мелкий предмет. Дело в том, что материал может набухнуть под воздействием воды, и тогда извлечь его будет намного сложнее.
Если насекомое не вышло под напором воды, не делайте больше никаких манипуляций самостоятельно – срочно обратитесь к отоларингологу. Врач аккуратно достанет букашку специальными микроинструментами.
Ранее врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом Лидия Голубенко рассказала о том, что основная причина шума в ушах и ощущения заложенности – это развитие отита и скопление в полости среднего уха гноя. Она предупредила, что это может быть опасно, поскольку рядом расположены мозговые структуры, на которые может в дальнейшем распространиться воспаление.
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