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Москва 24

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Общество

08:30

Эксперт рассказала, как безопасно извлечь насекомое из уха

общество

Фото: depositphotos/casanowe1

Заведующая детским лор-отделением ЦКБ Управделами Президента РФ Тамара Дворникова рассказала Москве 24, что в теплое время года попадание насекомого в ухо встречается достаточно часто. По ее словам, особенно болезненно на это реагируют дети.

Ситуация может вызвать у человека панику. Но опасаться не стоит: барабанная перепонка не позволит насекомому проникнуть вглубь уха. Поэтому надо не волноваться или успокоить ребенка, если букашка залезла внутрь, отметила врач.

Для начала попробуйте просто пошевелить ухо рукой в течение нескольких минут, возможно, насекомое выпадет. Если нет, попытайтесь его выгнать. Для этого в слуховой проход закапайте несколько капель растительного масла или борного спирта. Насекомому станет сложно дышать, и оно постарается выбраться наружу.
Тамара Дворникова
заведующая детским лор-отделением ЦКБ Управления делами Президента РФ

Если насекомое все же осталось внутри и продолжает шевелиться в ухе, доставляя дискомфорт, придется дождаться момента, когда оно погибнет в жидкости. Только после этого можно будет попробовать его извлечь.

При этом врач предупредила, что категорически нельзя выковыривать насекомое какими-либо предметами – пинцетами, ватными палочками, зубочистками, спичками и так далее. Это очень опасно, потому что есть риск повредить барабанную перепонку.

Все, что можно сделать, – это аккуратно промыть слуховой проход теплой водой с помощью спринцовки или шприца без иглы.
Тамара Дворникова
заведующая детским лор-отделением ЦКБ Управления делами Президента РФ

В случае с ребенком делать это можно, только если вы точно уверены, что в ухе именно насекомое, а не какой-нибудь мелкий предмет. Дело в том, что материал может набухнуть под воздействием воды, и тогда извлечь его будет намного сложнее.

Если насекомое не вышло под напором воды, не делайте больше никаких манипуляций самостоятельно – срочно обратитесь к отоларингологу. Врач аккуратно достанет букашку специальными микроинструментами.

Ранее врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом Лидия Голубенко рассказала о том, что основная причина шума в ушах и ощущения заложенности – это развитие отита и скопление в полости среднего уха гноя. Она предупредила, что это может быть опасно, поскольку рядом расположены мозговые структуры, на которые может в дальнейшем распространиться воспаление.

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Трошина Любовь

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