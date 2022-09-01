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Иммунолог рассказал, какие заболевания обостряются осенью

"Сезонный тренд": какие заболевания обостряются осенью
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/imagepointfr

Осенью обостряются болезни легких, сердечно-сосудистые и психические заболевания, а также ОРВИ и коронавирус. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, колебания погодных условий в целом – стресс для организма. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут быть перепады артериального давления, аритмия и боли в сердце при стенокардии. При наличии заболеваний легких из-за похолодания может появиться кашель, добавляет специалист.

"Некоторые психические заболевания имеют сезонный тренд и обостряются в осенний и весенний периоды. Та же шизофрения", – говорит Крючков.

Но у тех, кто контролирует свое здоровье, обострения вряд ли возникнут, отмечает иммунолог.

Если заболевание хорошо контролируется или физически человек не запускает себя, то на нем эти факторы сказываются значительно меньше. Если же он не лечится, то на него факторы внешней среды начинают действовать сильнее, и действительно могут быть проблемы со здоровьем в этот период.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Специалист отмечает, что осень, зима и начало весны – наиболее благоприятный период для коронавируса и ОРВИ.

"Возвращение людей в города, плотное население, часы-пик на транспорте, люди ходят на работу, дети – на учебу, среднедневная температура снижается, инсоляция – тоже. Все это влияет и на коронавирус, и на ОРВИ", – говорит эксперт.

Были исследования, что влажность воздуха тоже имеет большое значение. Колебания влажности в осенне-зимнее время тоже могут способствовать распространению вирусов.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как без таблеток укрепить иммунитет в сезон ОРВИ. Специалист порекомендовала разнообразить свое питание, высыпаться и почаще гулять. Терапевт предупредила, что не следует пытаться искусственно поднять свой иммунитет с помощью иммуномодуляторов, поскольку такие препараты могут повести себя непредсказуемо.

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