Иммунолог рассказал, какие заболевания обостряются осенью

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Осенью обостряются болезни легких, сердечно-сосудистые и психические заболевания, а также ОРВИ и коронавирус. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
По его словам, колебания погодных условий в целом – стресс для организма. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут быть перепады артериального давления, аритмия и боли в сердце при стенокардии. При наличии заболеваний легких из-за похолодания может появиться кашель, добавляет специалист.
"Некоторые психические заболевания имеют сезонный тренд и обостряются в осенний и весенний периоды. Та же шизофрения", – говорит Крючков.
Но у тех, кто контролирует свое здоровье, обострения вряд ли возникнут, отмечает иммунолог.
Специалист отмечает, что осень, зима и начало весны – наиболее благоприятный период для коронавируса и ОРВИ.
"Возвращение людей в города, плотное население, часы-пик на транспорте, люди ходят на работу, дети – на учебу, среднедневная температура снижается, инсоляция – тоже. Все это влияет и на коронавирус, и на ОРВИ", – говорит эксперт.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как без таблеток укрепить иммунитет в сезон ОРВИ. Специалист порекомендовала разнообразить свое питание, высыпаться и почаще гулять. Терапевт предупредила, что не следует пытаться искусственно поднять свой иммунитет с помощью иммуномодуляторов, поскольку такие препараты могут повести себя непредсказуемо.
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