Врач рассказала, как без таблеток укрепить иммунитет в сезон ОРВИ

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посоветовала россиянам разнообразить свое питание, высыпаться и почаще гулять для укрепления иммунитета.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в семи субъектах РФ зафиксировано превышение порога заболеваемости ОРВИ. По данным ведомства, доля гриппа составила 1,8%, причем в основном речь идет о вирусах гриппа А. Примечательно, что превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ наблюдается преимущественно среди взрослых.
Важно, чтобы в период простуд питание человека было разнообразным. Это поможет поддержать силы организма и улучшить его сопротивляемость к инфекциям, подчеркнула Чернышова.
"Много полезных веществ в продуктах, которые не подвержены или минимально подвержены кулинарной обработке. То есть вместо колбасы лучше купить кусок мяса. Вместо каких-то готовых блюд лучше самостоятельно приготовить салат из свежих овощей. И, безусловно, нужно есть сезонные фрукты и овощи", – пояснила специалист.
Принимать витаминно-минеральные комплексы без консультации с врачом эксперт не советует. "Прежде чем назначить поливитаминный комплекс, нужно убедиться, есть ли недостаток того или иного витамина. Прежде всего, речь идет о витамине D. Его точно в терапевтических дозах назначают только после исследования уровня витамина в крови", – рассказывает Чернышова.
Также не следует пытаться искусственно поднять свой иммунитет с помощью иммуномодуляторов, поскольку такие препараты могут повести себя непредсказуемо, предупреждает терапевт.
Вместо этого эксперт советует правильно питаться, побольше бывать на свежем воздухе, высыпаться и постараться минимизировать стрессовые ситуации. Соблюдение этих правил, по словам Чернышовой, поможет укрепить иммунитет.
"Важно достаточное количество сна. Регулярность отхода ко сну. Чтобы хорошо засыпать, желательно за час до сна все гаджеты со светящимся экраном – телевизор, планшет, телефон – убрать подальше. Можно лежа в постели почитать бумажную книгу", – говорит терапевт.
Ранее россиянам объяснили, почему мужчины по сравнению с женщинами тяжелее переносят повышение температуры тела, когда болеют. Женский организм по природе более вынослив, отметил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников. В связи с этим мужчинам следует больше уделять внимания профилактике болезни, рекомендует эксперт.
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