Врач объяснил, почему мужчины тяжелее переносят температуру

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Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, почему мужчины тяжелее переносят повышенную температуру тела, чем женщины. Об этом сообщает РИА Новости.
Врач пояснил, что женщины по природе более выносливы и терпеливее переносят боль и недомогание, а также быстрее восстанавливаются.
"Считается, что мужчины несколько преувеличивают тяжесть своего состояния, когда болеют. Часто это даже становится предметом легкого подтрунивания над сильным полом. Это объясняют тем, что женщины по природе более выносливы и более терпимо переносят боль и недомогания. Отчасти так и есть", – сказал он.
По словам специалиста, женский организм настроен на рождение детей и защищен действием гормонов, также иммунитет женщины активнее реагирует на патогенные микробы.
Тяжельников порекомендовал мужчинам больше уделять внимание здоровью и профилактике, чтобы избежать осложнений, а также отказаться от вредных привычек.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что COVID-19, грипп и ОРВИ из одной группы заболеваний с достаточно близкими клиническими проявлениями, поэтому отличить их можно лишь с помощью диагностики. Он напомнил, что запахи пропадают не только при коронавирусе, но и при других простудных заболеваниях. То же касается и прочих симптомов.
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