Вирусолог рассказал, можно ли самостоятельно отличить COVID-19 от гриппа и ОРВИ

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COVID-19, грипп и ОРВИ из одной группы заболеваний с достаточно близкими клиническими проявлениями, поэтому отличить их можно лишь с помощью диагностики. Об этом Москве 24 рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Он напомнил, что запахи пропадают не только при коронавирусе, но и при других простудных заболеваниях. То же касается и прочих симптомов.

"Только дифференциальная диагностика, связанная с лабораторными методами, даст уверенность, что это такое. Хотя и там все равно будут проблемы, потому что может быть пропущено время, когда положительный ПЦР бывает. При этом у нас ПЦР-тестирование сейчас развернуто только на коронавирус, но массово не развернуто на грипп и так далее", – подчеркнул Чепурнов.

Специалист добавил, что ОРВИ и грипп менее опасны. В случае с этими заболеваниями летальность составляет 0,1–0,2%, а при коронавирусе – 2%.

Чепурнов отметил, что по ряду признаков можно утверждать, что "Омикрон"-штамм коронавируса легче других вариантов инфекции. При этом такое впечатление может складываться, так как он ложится на подготовленный организм.

"Я окончательно для себя понять не могу: действительно ли "Омикрон" легче или просто организм уже эффективнее сопротивляется. Антитела и клеточный иммунитет работают, поэтому летальность заметно ниже, хотя заболеваемость существенно выше", – пояснил Чепурнов.

Он добавил, что картину сглаживает вакцинация. При этом вирусолог напомнил о необходимости мыть руки, не трогать слизистую немытыми руками и носить маски.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что данные официальной статистики заболеваемости коронавирусом свидетельствуют о том, что пик волны "Омикрона" в России пройден. Он подчеркнул, что положительная динамика по заболеваемости коронавирусом отмечается в крупных регионах страны.

