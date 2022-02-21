Инфекционист допустил прохождение пика "Омикрона" в РФ

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Данные официальной статистики заболеваемости коронавирусом свидетельствуют о том, что пик волны "Омикрона" в России пройден. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского.

Он подчеркнул, что положительная динамика по заболеваемости коронавирусом отмечается в крупных регионах страны.

Также Вознесенский отметил, что в связи с высоким числом заболевших COVID-19 за последние два месяца может увеличиться коллективный иммунитет.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России от коронавируса выздоровели 127 494 человека, умерли 735. За минувшие 24 часа в РФ подтверждено 152 337 новых случаев заражения COVID-19.