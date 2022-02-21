В РФ за сутки госпитализировали 8 835 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В России за сутки госпитализировали 8 835 человек с коронавирусом, что на 14,82% ниже показателя предыдущего дня. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Число госпитализаций снизилось в 53 регионах. Увеличение отмечено в 31 субъекте РФ. Еще в 1 регионе ситуация осталась без изменений.
За последние сутки в России после коронавируса выздоровели 127 494 человека. При этом умерли 735 человек. За 24 часа в РФ подтверждено 152 337 новых случаев заражения COVID-19.
В Санкт-Петербурге выявили 9 043 случая заражения, в Красноярском крае – 5 297, в Пермском крае – 5 093, в Воронежской области – 5 082, в Новосибирской области – 5 001, в Москве – 4 997.
Всего с начала пандемии выявлено 15 522 756 случаев коронавируса в 85 регионах. В совокупности из-за COVID-19 скончались 346 235 пациентов, выздоровели 12 492 732 зараженных.
Ранее специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса может подойти к концу в 2022 году. По ее словам, после волны штамма коронавируса "Омикрон" в мире могут перестать происходить большие всплески заражений.
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