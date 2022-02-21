Ученые обнаружили три новых варианта "Дельтакрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ученые обнаружили три новых варианта рекомбинации штаммов коронавируса "Омикрон" и "Дельта". Их зафиксировали в Австралии и Европе, сообщает газета "Известия".
Отмечается, что в выявленных рекомбинациях "Дельтакрона" голова – от "Дельты", а хвост – от "Омикрона". Также иногда специалисты находят середину от "Омикрона", а хвост – от "Дельты".
Ученый-генетик Дмитрий Прусс рассказал, что для рекомбинации необходимо, чтобы два разных штамма размножались одновременно в одних и тех же клетках одного и того же человека. Такой исход считается редким сценарием, так как иммунная система активирует разные системы защиты при размножении первого вируса. Второму штамму может быть непросто преодолеть воздвигнутые барьеры.
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, будут ли эффективны иммуномодуляторы для предотвращения заболевания ОРВИ, гриппом или коронавирусом. По его словам, иммуномодуляторы влияют на отдельные части иммунитета человека. Крючков выразил мнение, что подобные препараты не дают человеку защиту от заражения коронавирусом.
Россияне начнут получать QR-код по результатам теста на антитела
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: