Ученые обнаружили три новых варианта "Дельтакрона"

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Ученые обнаружили три новых варианта рекомбинации штаммов коронавируса "Омикрон" и "Дельта". Их зафиксировали в Австралии и Европе, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что в выявленных рекомбинациях "Дельтакрона" голова – от "Дельты", а хвост – от "Омикрона". Также иногда специалисты находят середину от "Омикрона", а хвост – от "Дельты".

Ученый-генетик Дмитрий Прусс рассказал, что для рекомбинации необходимо, чтобы два разных штамма размножались одновременно в одних и тех же клетках одного и того же человека. Такой исход считается редким сценарием, так как иммунная система активирует разные системы защиты при размножении первого вируса. Второму штамму может быть непросто преодолеть воздвигнутые барьеры.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, будут ли эффективны иммуномодуляторы для предотвращения заболевания ОРВИ, гриппом или коронавирусом. По его словам, иммуномодуляторы влияют на отдельные части иммунитета человека. Крючков выразил мнение, что подобные препараты не дают человеку защиту от заражения коронавирусом.

