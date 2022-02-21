Россияне начнут получать QR-код по результатам теста на антитела

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России сертификат о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании стало возможно получить на основании положительного теста на антитела. Соответствующий приказ опубликовал Минздрав РФ.
Согласно изменениям, QR-код будет содержать информацию о завершении вакцинации против коронавируса, факте перенесенного заболевания и наличии на Едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.
Срок действия сертификата, полученного на основании теста на антитела, составит шесть месяцев с даты получения результатов исследования.
В документе отмечается, что сертификат о проведенных прививках, медицинских противопоказаниях к вакцинации и перенесенном заболевании формируется в автоматическом режиме.
В Минздраве также уточнили, что ведомство не устанавливало никаких требований по уровню антител к коронавирусу для получения QR-кода.
Ранее в Оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что теперь диагноз "COVID-19" в России может быть поставлен на основании положительного результата экспресс-теста. Подтверждать его результат ПЦР-тестом больше не требуется.
В России с 21 февраля начнут выдавать COVID-сертификаты при наличии антител
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