Врач рассказала, как восстановить голос после "Омикрона"

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Пациентам, которые при заражении "Омикрон"-штаммом столкнулись с полной или частичной утратой голоса, стоит увлажнять воздух дома для быстрого восстановления связок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оториноларинголога Азу Махмудову.

По словам специалиста, вирус поражает заднюю стенку глотки, а после постепенно спускается на голосовые связки. В результате они теряют эластичность и становятся рыхлыми.

"Такие изменения приводят к частичной утрате голоса – дисфонии или же полной его потере – афонии. Важное условие для восстановления связок – достаточная увлажненность воздуха в помещении: для нормального функционирования слизистых нужна влажность больше 35–40, поэтому мы рекомендуем использовать увлажнители воздуха", – подчеркнула Махмудова.

Оториноларинголог Сергей Горбунов отметил, что для восстановления связок крайне важным является соблюдение голосового покоя. Врач рекомендовал избегать повышения голоса и разговоров шепотом.

"В случае если пациент – курильщик, мы рекомендуем отказаться от курения. Также следует избегать в рационе всего, что может раздражать слизистую оболочку: алкоголь, острое, горячее, кислое", – пояснил Горбунов.

Специалист посоветовал для облегчения симптомов проводить ингаляции с щелочной минеральной водой через ингалятор, рассасывать леденцы с антисептическими компонентами. Горбунов рассказал, что после вирусного ларингита голос восстанавливается постепенно по мере уменьшения отека.

"Не исключение и "Омикрон". Обычно охриплость проходит в течение двух недель. Если у пациента данный симптом сохраняется дольше, необходима консультация оториноларинголога", – заключил врач.

Ранее замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что люди, переболевшие COVID-19, подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, почти к такому же результату пришли специалисты НИИ эпидемиологии имени Габричевского.

