В Роспотребнадзоре предупредили о смертельных последствиях COVID-19

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Люди, переболевшие COVID-19, подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний, что приводит в том числе к риску инсультов и инфарктов. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказала замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"По данным ученых Вашингтонского университета, проанализировавших более 150 тысяч историй болезней, в течение года после перенесенной коронавирусной инфекции риск тромботических осложнений возрастает в 2–3 раза, риск​ инфаркта – на 63%, а инсульта – на 52%", – сказала она.

По ее словам, почти к такому же результату пришли специалисты НИИ эпидемиологии имени Габричевского. В частности, установлено, что у 15% пациентов после выздоровления от коронавирусной инфекции наблюдаются признаки прогрессирующего поражения сосудов. В то же время подобные осложнения фиксируются при "Омикроне" значительно реже. А среди вакцинированных пациентов риски осложнений еще меньше.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что люди, переболевшие COVID-19, могут страдать от резких скачков артериального давления. По его словам, высокое давление является одним из симптомов постковидного синдрома, однако гораздо более редким, чем головная боль. Прежде всего необходимо исключить другие заболевания, следствием которых может быть данный недуг.

