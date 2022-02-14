Вирусолог рассказал о влиянии нейроковида на мозг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Наиболее тяжелыми последствиями поражения нервной системы коронавирусом могут быть повреждение головного мозга, энцефалопатия, делирий и кома, рассказал врач-вирусолог Максим Щеленков. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, нейроковид в 80% случаев вызывает цитокиновый шторм, который создает предпосылки для того, чтобы частицы вируса и воспалительные маркеры повреждали головной мозг.

"Нейроковид делят на несколько этапов. Первый этап известен всем: он вызывает потерю обоняния и вкуса. Затем наступает второй, который вызывает так называемые функциональные расстройства. Сюда можно включить нарушение сна, повышение уровня тревожности, панические атаки, а также развитие депрессии", – рассказал Щеленков.

Вирусолог подчеркнул, что при третьей стадии могут наблюдаться психические расстройства или делирий, который вызывает помрачение сознания, нарушение мышления, внимания и эмоций.

По словам эксперта, такие нарушения могут быть вызваны любым штаммом коронавируса.

"Омикрон", который протекает довольно легко, тоже способен привести к возникновению цитокинового шторма", – подчеркнул врач.

Щеленков добавил, что в некоторых случаях у людей, переболевших коронавирусом, появляется спутанность сознания, кома, инсульт и миелит.

Ранее вирусолог и молекулярный биолог Максим Скулачев рассказал, что после коронавируса у пациентов наблюдается нарушение мелкой моторики из-за поражения мелких сосудов мозга. При этом он отметил, что эти изменения обратимы при поддержании здорового образа жизни.

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что нарушение мелкой моторики также может быть вызвано поражением различных отделов центральной нервной системы.

