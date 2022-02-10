Педиатр предупредил о смертельно опасном синдроме "Омикрон"-штамма у детей

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Россиян предупредили о смертельно опасном синдроме "Омикрон"-штамма коронавируса у детей. Об этом рассказал врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев в интервью порталу Ura.ru.
Как объяснил специалист, при остром ларинготрахеите у ребенка может случиться отек гортани. Чтобы избежать трагического исхода, несовершеннолетнему потребуется срочная госпитализация.
Токарев уточнил, что острый ларинготрахеит чаще всего возникает у мальчиков до пяти лет.
"Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при "Омикроне", – сообщил специалист.
Врач добавил, что ребенку потребуется помощь медиков в случае, если цвет носогубного треугольника изменился на белый или синий, возник "лающий" кашель, дыхание участилось, стало шумным или свистящим.
Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что большинство детей переносят "Омикрон"-штамм коронавируса в легкой форме.
Специалист объяснила, что при новой разновидности вируса у маленьких пациентов значительно сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей. В частности, речь идет о насморке, першении в горле, кашле, повышении температуры тела, слабости, головных болях и отсутствии аппетита.
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