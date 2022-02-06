Назван вероятный препарат для вакцинации детей от коронавируса

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Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как может проходить вакцинация детей от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина", – заявил эксперт.

Предварительные наблюдения показали, что дети преимущественно переносят заражение "Омикрон"-штаммом коронавируса без последствий для организма.

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова предупредила, что пока оценить частоту осложнений невозможно.

Ранее сообщалось, что назальную вакцину против коронавируса после завершения испытаний и получения регистрационного удостоверения планируют использовать для ревакцинации граждан. Об этом рассказали в Минздраве РФ.