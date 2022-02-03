Назальную вакцину от COVID-19 планируют использовать для ревакцинации

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Назальную вакцину против коронавируса после завершения испытаний и получения регистрационного удостоверения планируют использовать для ревакцинации граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России.

Отмечается, что исследование назальной формы "Спутника V" позволит подтвердить ее безопасность и эффективность.

Как отметил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, расширение арсенала препаратов для профилактики COVID-19 поможет дополнительно защитить здоровье людей от инфекции.

Ранее сообщалось, что для вакцинации от COVID-19 детей до 5 лет с большой вероятностью можно использовать назальную форму препарата "Спутник V".

При этом он подчеркнул, что, прежде чем думать о применении назальной вакцины у детей, следует дождаться результатов ее клинических исследований на взрослых.

В Москве начались клинические исследования назальной формы вакцины "Спутник V". Они проходят на базе университета имени Сеченова и двух городских поликлиник. Активная фаза исследований продлится 180 дней. В ней примут участие порядка 400 добровольцев, которые за вакцинацию получат не только соответствующий сертификат, но и денежное вознаграждение.

