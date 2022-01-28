Свыше 79 млн россиян вакцинировались от коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На сегодняшний день вакцинацию от коронавируса первым компонентом провели 83 674 549 раз. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Вакцинация полного цикла – 79 269 115 раз", – добавила Голикова, слова которой цитирует Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Ранее сообщалось, что более шести миллионов москвичей привились от коронавируса, при этом около миллиона человек сделали это повторно. Отмечается, что число тех, кто проходит ревакцинацию, продолжает расти.

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, в ближайшие дни в Москве откроются пункты вакцинации, где смогут привиться подростки. По ее словам, первая партия вакцины от коронавируса "Спутник М" для граждан от 12 до 17 лет уже поступила в столицу.

