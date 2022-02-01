Назальный "Спутник V" можно использовать для вакцинации детей до 5 лет – Гинцбург

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Для вакцинации от COVID-19 детей до 5 лет с большой вероятностью можно использовать назальную форму препарата "Спутник V". Об этом в беседе с "Интерфаксом" заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Мы про это думаем, скорее всего, будет интраназальная форма, во всяком случае, я буду это предлагать. Не знаю, что будет решено в результате: в 10 раз ее (инъекционную вакцину. – Прим. ред.) разводить или использовать интраназальную форму для детей от шести месяцев до пяти лет", – сказал он.
При этом он подчеркнул, что прежде чем думать о применении назальной вакцины у детей, следует дождаться результатов ее клинических исследований на взрослых.
Ранее в Москве начались клинические исследования назальной формы вакцины "Спутник V". Они проходят на базе университета имени Сеченова и двух городских поликлиник. Активная фаза исследований продлится 180 дней. В ней примут участие порядка 400 добровольцев, которые за вакцинацию получат не только соответствующий сертификат, но и денежное вознаграждение.
Первые добровольцы испытали назальную вакцину "Спутник V"
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