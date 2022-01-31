Гинцбург назвал сроки проведения испытаний вакцины от COVID-19 для детей 6–11 лет

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о проведении испытаний вакцины от коронавируса для детей 6–11 лет.

"Реально эти исследования начнутся дней через 18–20, к этому моменту уже начнется набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация", – заявил Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Минздрав разрешил проведение клинических исследований вакцины против коронавируса для детей.

Вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов объяснил, как вакцинация детей от коронавируса может помочь взрослым. По словам эксперта, многие дети переносят болезнь бессимптомно, при этом оставаясь разносчиками вируса. Кроме того, именно молодое население массово заражается "Омикрон"-штаммом коронавируса.