Вирусолог объяснил, как вакцинация детей поможет уберечь от коронавируса взрослых

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Вакцинация детей от коронавируса поможет уберечь от болезни их взрослых родственников. Такое мнение высказал вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов в беседе с РИА Новости.

Специалист объяснил, что многие дети переносят коронавирус бессимптомно. При этом они выделяют частицы вируса и заражают окружающих людей.

"Я знаю целый ряд семейных историй, когда именно дети принесли в семью вирус, и там потом переболели все", – рассказал Нетесов.

Вирусолог подчеркнул, что сейчас дети массово заражаются штаммом "Омикрон". До этого подобное развитие событий отмечалось в случае с вариантом "Дельта".

"Из-за этого компании Pfizer, Moderna и AstraZeneca срочно испытали вакцины на детях и в конце июля уже начали их внедрять", – сказал Нетесов.

Он добавил, что в России в данный момент начинается внедрение вакцины для подростков "Спутник М".

Ранее в России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы.

До этого врач Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья рассказал, что свойственная детскому организму повышенная частота дыхания делает детей более уязвимыми перед "Омикроном". Эксперт пояснил, что новый вариант коронавируса в основном поражает верхние дыхательные пути.