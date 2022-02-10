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общество

13:38

Отоларинголог допустил эпидемию глухоты из-за "Омикрона"

общество

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Штамм коронавируса "Омикрон" может получить способность поражать слуховой нерв, из-за чего в мире начнется "эра глухих". Об этом в интервью Ura.ru заявил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

"Если коронавирусная инфекция, "Омикрон", поскольку он нейротропный (может поражать нервные клетки. – Прим. ред.), начнет поражать слуховой нерв, это очень и очень плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих", – сказал врач.

По его словам, чтобы избежать эпидемии глухоты, необходимо не допустить дальнейших мутаций вируса. Для этого недостаточно просто "промыть нос" и "прополоскать горло" – нужно полностью уничтожить патоген, пока он не успел добраться до органов слуха. Как это сделать, Зайцев не уточнил.

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, в свою очередь, подтвердил, что коронавирус способен вызывать поражения слухового нерва, как и приводить к нарушениям обоняния и дыхания.

Ранее вирусолог и молекулярный биолог Максим Скулачев рассказал, что после коронавируса у пациентов наблюдается нарушение мелкой моторики. По его словам, это обусловлено поражением мелких сосудов мозга во время COVID-19. При этом он отметил, что эти изменения обратимы при поддержании здорового образа жизни.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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