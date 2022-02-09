Врач рассказала, как восстановиться после "Омикрона"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Восстановление после COVID-19 может затянуться до 6 месяцев. Если после заболевания "Омикрон"-штаммом сохраняются боли в мышцах, слабость или появились проблемы со зрением и слухом, следует обратиться к врачу, заявила агентству "Прайм" завотделением клинической больницы "Медси" в Отрадном, руководитель Центра коррекции коморбидных состояний "Медси" Александра Зыкова.
"Быстрее вернуться в форму поможет восстановительная терапия, например прием медикаментозных и поливитаминных комплексов", – отметила эксперт.
Однако, по словам Зыковой, назначить медикаменты может лишь специалист. При назначении тех или иных комплексов медик будет основываться на анамнезе пациента с учетом клинической картины перенесенной болезни и существующих хронических заболеваний.
Также эксперт порекомендовала отказаться от курения, спиртного, крепкого чая или кофе. Не следует заниматься спортом и тренировками. По словам специалиста, в период восстановления физическая активность должна быть строго ограничена.
Во время болезни и несколько недель после Зыкова также посоветовала соблюдать диету, которую назначит лечащий врач. В рацион перенесшего COVID-19 должны входить продукты, богатые белком, в частности мясо, рыба и яйца.
Ранее главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, как пожилым восстановиться после "Омикрона". Она посоветовала чаще бывать на свежем воздухе и есть разнообразную еду.
Для восстановления после коронавируса важна физическая активность, поэтому эксперт советует проводить на улице около 40 минут в день. Дома можно выполнять комплекс рекомендованных врачом упражнений. Важен и хороший полноценный сон, указала гериатр.
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