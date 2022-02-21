Врач рассказал о необычном последствии "Омикрон"-штамма коронавируса

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С появлением нового штамма "Омикрон" участились случаи ушной инфекции, это является особенностью данного варианта. Об этом сообщает Life.ru.
Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что раньше все начиналось с боли в горле и заложенности носа, а сейчас начинает закладывать уши. Сначала этот симптом появился только у медиков, а после все перешло на самих пациентов.
По словам Зайцева, раньше коронавирус поражал легкие, а сейчас инфекция останавливается на уровне лор-органов.
"Это имеет уже выраженную хронизацию. То есть, переболев "Омикроном", получить себе хронический евстахиит или синусит, или тонзиллофарингит, ларингит, ничего в этом хорошего нет. Или постназальный отек, когда слизь течет по задней стенке глотки или постоянно заложено ухо и это все еще и рецидивирует, то есть время от времени начинает снова проявлять себя", – добавил врач.
Отоларинголог рассказал, что при заражении начинает болеть голова, затем возникает заложенность носа, затрудненное дыхание, а после воспаление идет в носоглотку. На третий-четвертый день возникает заложенность уха.
Зайцев рекомендовал после выздоровления обратиться к специалисту в случае гула и давления в ушах.
"Дело в том, что в носоглотке находятся глоточные области слуховых труб, по-другому они называются евстахиевы трубы, их стойкая длительная заложенность приводит к ощущению оглушенности, дискомфорта, гула. Люди слышат гул внутри своей головы, многие думают, что это серная пробка или отит", – объяснил отоларинголог.
Врач предупредил, что инфекция может дойти и до мозга. Например, у человека сильно воспалены слуховая труба и среднее ухо, начинается нагноение. Гною некуда двигаться, поэтому он устремляется в оболочку головного мозга по специальным расщелинам.
В случае появления отека, отметил Зайцев, человек может принимать противоотечные препараты, делать определенную гимнастику для слуховой трубы. Кроме того, врач-специалист может через специальный катетер ввести лекарство непосредственно в очаг проблемы.
Специалист отметил, что если инфекция переходит в острый средний отит, происходит нагноение и прорыв гноя, то врач может сделать разрез и выпустить этот гной через барабанную перепонку.
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