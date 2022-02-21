Привиться и сделать экспресс-тест на коронавирус в Москве можно будет 23 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пункты экспресс-тестирования и вакцинации от коронавируса будут работать в Москве 23 февраля.
"Праздничный день – отличная возможность привиться впервые, ревакцинироваться или проверить здоровье и сделать экспресс-тест", – говорится в телеграм-канале социального комплекса столицы.
Пункты в общественных местах будут открыты с 10:00 до 18:00, в поликлиниках для взрослых – с 09:00 до 16:00, для детей – до 15:00. Адреса пунктов можно найти на портале мэра и правительства Москвы.
Ранее стало известно, что россияне могут оформить COVID-сертификат на основании результатов теста на антитела к коронавирусу на портале госуслуг. Для этого принимаются положительные результаты теста с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G). Документ действителен полгода.
Россияне начнут получать QR-код по результатам теста на антитела
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: