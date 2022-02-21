Привиться и сделать экспресс-тест на коронавирус в Москве можно будет 23 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пункты экспресс-тестирования и вакцинации от коронавируса будут работать в Москве 23 февраля.

"Праздничный день – отличная возможность привиться впервые, ревакцинироваться или проверить здоровье и сделать экспресс-тест", – говорится в телеграм-канале социального комплекса столицы.

Пункты в общественных местах будут открыты с 10:00 до 18:00, в поликлиниках для взрослых – с 09:00 до 16:00, для детей – до 15:00. Адреса пунктов можно найти на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее стало известно, что россияне могут оформить COVID-сертификат на основании результатов теста на антитела к коронавирусу на портале госуслуг. Для этого принимаются положительные результаты теста с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G). Документ действителен полгода.

