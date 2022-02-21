Эксперты рассказали, можно ли отличить "Омикрон" от ОРВИ

В столице установилась переменчивая погода: яркое солнце и тепло сменяются мокрым снегом с ветром. Несмотря на это, некоторые москвичи в предвкушении весны уже достали из гардероба демисезонные куртки и переобулись в кроссовки. Однако эксперты предупреждают, что расслабляться рано, поскольку в переходный период, как правило, оживляются респираторные заболевания. Кроме того, все так же существует риск заразиться COVID-19. Выясняем, можно ли отличить симптомы коронавируса от ОРВИ.



Симптомы ОРВИ

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала Москве 24, что к ОРВИ относится более 200 различных групп вирусов, которые имеют между собой схожую симптоматику. По ее словам, среди признаков заболевания могут быть насморк, сухой кашель, боль в горле, температура, головная боль, послабление стула, вздутие живота и другие недомогания.

Инфекция передается воздушно-капельным путем. Оказавшись поблизости с зараженным, в зависимости от состояния иммунной системы человек заболевает либо нет, пояснила врач. При этом грипп, который тоже относится к ОРВИ, в отличие от других вирусов, может иметь более серьезные последствия для пациента в части осложнений, указала эксперт.

"В зоне риска находятся пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с врожденным пороком сердца, особенно в случае высокой температуры, интоксикации. Вирус гриппа кардиотоксичен. И этой группе желательно проходить вакцинацию", – рассказала Ярцева.

Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Чепурнов в разговоре с Москвой 24 отметил, что запахи могут пропадать не только при коронавирусе, но и при простудных заболеваниях. Поэтому определить возбудитель можно только с помощью медицинского исследования, считает он.





Александр Чепурнов профессор вирусологии Утрата запахов – это не изобретение COVID-19. Поэтому всегда будет оставаться сомнение. Только дифференциальная диагностика, связанная с лабораторными методами, даст уверенность, что это такое.

Специалист добавил, что ОРВИ не менее опасна, чем COVID-19. По его словам, летальность у гриппа составляет 0,01–0,2%, а у коронавируса – 2%.



Симптомы "Омикрона"

Специалисты определили, что у привитых пациентов, заразившихся "Омикроном", наблюдаются усталость, насморк, кашель, головная и мышечная боли, чихание, лихорадка и боль в горле. Помимо того, у некоторых фиксируются затрудненное дыхание, снижение вкуса, обоняния и аппетита.

Также эксперты выяснили, что "Омикрон" способен нарушать работу желудочно-кишечного тракта. Среди симптомов со стороны ЖКТ: боль в животе, диарея, изжога, вздутие, тошнота и рвота.

В некоторых случаях при "Омикроне" встречается гиперестезия или повышенная чувствительность. Об этом предупредил невролог и мануальный терапевт Александр Евдокимов.





Александр Евдокимов невролог и мануальный терапевт При ковиде она носит яркий характер. "Омикрон" необычайно быстро размножается. За счет этого, по всей видимости, он быстро заполняет все жидкости и пространства человека и вызывает токсический эффект на нервные окончания. При этом температура не всегда высокая.

Специалист добавил, что при новой мутации коронавируса также наблюдаются скачки давления, которые повышают риск развития инфарктов и инсультов.



Можно ли отличить "Омикрон" от ОРВИ

Замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что с точностью выявить, каким вирусом заразился человек, можно только при помощи специальных тестов. По ее словам, "Омикрон" и другие респираторные вирусы имеют одинаковую симптоматику.





Татьяна Руженцова замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Грипп чаще дает быстрое повышение температуры тела, головные боли, со вторых суток – боли или першение в горле. Но такие же симптомы могут быть вызваны "Омикроном". Для сезонных респираторных инфекций более типичны насморк, небольшое повышение температуры тела. Но то же самое может отмечаться у некоторых пациентов и при коронавирусной инфекции, и при гриппе.

По словам Ирины Ярцевой, помимо общей симптоматики, вирусы имеют и схожие методы лечения.

"У "Омикрона" такие же симптомы, как у ОРВИ, да и лечится он так же. Я не вижу необходимости отличать "Омикрон" от другого вируса, потому что это все-таки легкое течение коронавируса. Но если это люди пожилые и до сих пор невакцинированные, то любой вирус может привести к окончательному снижению иммунитета", – указала она.



Профилактика любых инфекций

Чтобы не заразиться ни одним из вирусов во время переходного периода, специалисты рекомендуют придерживаться баланса сна, питания и спорта, а также соблюдать все антиковидные меры. Александр Чепурнов напомнил, что ситуацию с COVID-19 наиболее сглаживает вакцинация, ношение масок и частое мытье рук.

Ирина Ярцева добавила, что во время перехода от зимы к весне иммунная система испытывает большую нагрузку в виде адаптации, поэтому очень важно поддержать собственный организм, в первую очередь высыпаться.





Ирина Ярцева врач-терапевт У нас сейчас идет укорочение ночи и увеличение светового дня, а это смена климата, что является адаптивной нагрузкой для иммунной системы. Поэтому задача – подстраиваться под эти режимы. Получается, что чем больше времени человек уделяет сну, тем ему легче приспособиться к изменениям.

Врач также указала, что важно разнообразно питаться и не забывать про физическую активность. В частности, желательно, чтобы в рацион были включены сезонные фрукты и овощи. Кроме того, необходимо пить больше жидкости и следить за увлажнением воздуха в помещениях, напомнила она.

По словам эксперта, из-за отопления воздух становится очень сухим, в результате чего пересушивается слизистая носа. "Если слизистая носа хорошо увлажнена, то риски заболевания меньше", – подчеркнула терапевт.

Также Ярцева отметила, что для укрепления иммунной системы в переходный период можно пропить витамин D. Однако перед началом курса по этому вопросу обязательно нужно проконсультироваться со специалистом, заключила она.