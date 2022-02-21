Эксперты рассказали, можно ли отличить "Омикрон" от ОРВИ

В столице установилась переменчивая погода: яркое солнце и тепло сменяются мокрым снегом с ветром. Несмотря на это, некоторые москвичи в предвкушении весны уже достали из гардероба демисезонные куртки и переобулись в кроссовки. Однако эксперты предупреждают, что расслабляться рано, поскольку в переходный период, как правило, оживляются респираторные заболевания. Кроме того, все так же существует риск заразиться COVID-19. Выясняем, можно ли отличить симптомы коронавируса от ОРВИ.
Симптомы ОРВИ
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала Москве 24, что к ОРВИ относится более 200 различных групп вирусов, которые имеют между собой схожую симптоматику. По ее словам, среди признаков заболевания могут быть насморк, сухой кашель, боль в горле, температура, головная боль, послабление стула, вздутие живота и другие недомогания.
Инфекция передается воздушно-капельным путем. Оказавшись поблизости с зараженным, в зависимости от состояния иммунной системы человек заболевает либо нет, пояснила врач. При этом грипп, который тоже относится к ОРВИ, в отличие от других вирусов, может иметь более серьезные последствия для пациента в части осложнений, указала эксперт.
"В зоне риска находятся пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с врожденным пороком сердца, особенно в случае высокой температуры, интоксикации. Вирус гриппа кардиотоксичен. И этой группе желательно проходить вакцинацию", – рассказала Ярцева.
Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Чепурнов в разговоре с Москвой 24 отметил, что запахи могут пропадать не только при коронавирусе, но и при простудных заболеваниях. Поэтому определить возбудитель можно только с помощью медицинского исследования, считает он.
Специалист добавил, что ОРВИ не менее опасна, чем COVID-19. По его словам, летальность у гриппа составляет 0,01–0,2%, а у коронавируса – 2%.
Симптомы "Омикрона"
Специалисты определили, что у привитых пациентов, заразившихся "Омикроном", наблюдаются усталость, насморк, кашель, головная и мышечная боли, чихание, лихорадка и боль в горле. Помимо того, у некоторых фиксируются затрудненное дыхание, снижение вкуса, обоняния и аппетита.
Также эксперты выяснили, что "Омикрон" способен нарушать работу желудочно-кишечного тракта. Среди симптомов со стороны ЖКТ: боль в животе, диарея, изжога, вздутие, тошнота и рвота.
В некоторых случаях при "Омикроне" встречается гиперестезия или повышенная чувствительность. Об этом предупредил невролог и мануальный терапевт Александр Евдокимов.
Специалист добавил, что при новой мутации коронавируса также наблюдаются скачки давления, которые повышают риск развития инфарктов и инсультов.
Можно ли отличить "Омикрон" от ОРВИ
Замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что с точностью выявить, каким вирусом заразился человек, можно только при помощи специальных тестов. По ее словам, "Омикрон" и другие респираторные вирусы имеют одинаковую симптоматику.
По словам Ирины Ярцевой, помимо общей симптоматики, вирусы имеют и схожие методы лечения.
"У "Омикрона" такие же симптомы, как у ОРВИ, да и лечится он так же. Я не вижу необходимости отличать "Омикрон" от другого вируса, потому что это все-таки легкое течение коронавируса. Но если это люди пожилые и до сих пор невакцинированные, то любой вирус может привести к окончательному снижению иммунитета", – указала она.
Профилактика любых инфекций
Чтобы не заразиться ни одним из вирусов во время переходного периода, специалисты рекомендуют придерживаться баланса сна, питания и спорта, а также соблюдать все антиковидные меры. Александр Чепурнов напомнил, что ситуацию с COVID-19 наиболее сглаживает вакцинация, ношение масок и частое мытье рук.
Ирина Ярцева добавила, что во время перехода от зимы к весне иммунная система испытывает большую нагрузку в виде адаптации, поэтому очень важно поддержать собственный организм, в первую очередь высыпаться.
Врач также указала, что важно разнообразно питаться и не забывать про физическую активность. В частности, желательно, чтобы в рацион были включены сезонные фрукты и овощи. Кроме того, необходимо пить больше жидкости и следить за увлажнением воздуха в помещениях, напомнила она.
По словам эксперта, из-за отопления воздух становится очень сухим, в результате чего пересушивается слизистая носа. "Если слизистая носа хорошо увлажнена, то риски заболевания меньше", – подчеркнула терапевт.
Также Ярцева отметила, что для укрепления иммунной системы в переходный период можно пропить витамин D. Однако перед началом курса по этому вопросу обязательно нужно проконсультироваться со специалистом, заключила она.