Ученые назвали восемь симптомов "Омикрон"-штамма у привитых пациентов

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Перечислены восемь симптомов заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса у вакцинированных пациентов. Об этом пишет журнал Eurosurveillance.
Исследование на данную тему провели норвежские специалисты. Ученым удалось выяснить, что признаками штамма "Омикрон" у привитых людей являются кашель, насморк, усталость, боль в горле, головная и мышечная боли, а также лихорадка и чихание.
Кроме того, у некоторых пациентов болезнь сопровождалась снижением аппетита, вкуса, обоняния и затрудненным дыханием.
Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков не исключил, что люди, имеющие проблемы с иммунитетом, могут повторно заразиться "Омикроном" уже спустя месяц после первой болезни. Вместе с тем эксперт указал, что пока не было зафиксировано ни одного такого прецедента.
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