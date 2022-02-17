Вирусолог рассказал, кто может дважды заразиться "Омикроном" в короткие сроки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с Москвой 24 допустил возможность повторного заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса через месяц у людей, которые имеют серьезные проблемы с иммунной системой. При этом он отметил, что на сегодняшний день нет ни одного подтвержденного случая повторного заражения "Омикроном" с таким интервалом.

В начале февраля врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о том, что коронавирус начал возвращаться к переболевшим в короткие сроки. В частности к тем, кто переболел "Омикроном" в начале – середине января.



Павел Волчков вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Для подавляющего большинства вторичная инфекция "Омикроном" через месяц крайне маловероятна.

По его словам, повторное заражение "Омикроном" в короткие сроки может коснуться незначительного количества людей. "Тех, у кого серьезные проблемы с иммунной системой в силу приема фармацевтических препаратов или в силу ВИЧ-инфекции, или генетического заболевания", – сказал Волчков. При этом он добавил, что на практике у них сложно будет отличить повторное заражение от вируса, оставшегося с первичной инфекции.

Он также назвал малореалистичным сценарий, при котором россияне каждые пару месяцев будут массово заражаться коронавирусом.

"Сейчас происходит эффект выжигания "Омикроном" собственной ресурсной базы. Заражая людей, он делает их иммунными не только против себя, но и против других штаммов. Скорее всего, все это сейчас перегорит и повторных волн не будет. Будут небольшие флуктуации (отклонения от нормы. – Прим. ред.), но они будут завязаны на ресурсную базу в виде конкретных людей", – сказал вирусолог.

Ранее молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал, что человек может заразиться двумя штаммами коронавируса. В то же время вероятность инфицирования несколькими мутациями очень мала, даже если это случается, то данное явление почти не влияет на течение заболевания, добавил специалист.