Москвичи рассказали о необычных последствиях "Омикрона"

В новом году многие москвичи столкнулись с штаммом коронавируса "Омикрон". Причем для некоторых это оказалось уже не первое заражение COVID-19 с начала пандемии. В интервью с Москвой 24 жители столицы сравнили свои ощущения от "Омикрона" и предыдущих вариантов инфекции.
Одышка и боль в мышцах
У москвички Татьяны первые симптомы COVID-19 появились в конце января. Девушка рассказала, что сначала у нее начался кашель с жжением в горле, но температуры не было.
"Болело горло, нос изнутри, постоянно закладывало одно ухо. Все это отдавало в голову. Как будто какое-то давление, была ужасная головная боль", – уточнила она.
Подобные симптомы продолжались у Татьяны в течение семи дней. Все это время девушка принимала противовоспалительные таблетки, которые ей назначил врач, полоскала горло раствором фурацилина и пила много жидкости. Однако после выздоровления москвичка обнаружила неприятное побочное явление, похожее на одышку.
"Может быть, сыграло то, что я 14 дней сидела дома, много питалась, мало двигалась и на улицу не выходила. Теперь я немного расходилась, немного спортом занялась и одышка пропала", – рассказала она в интервью Москве 24.
Татьяна добавила, что первый раз заболела коронавирусной инфекцией еще летом 2020 года, в одну из первых волн.
Еще одна жительница столицы Оксана, перенесшая впервые коронавирус в середине марта 2020 года, рассказала Москве 24, что второе заболевание для нее оказалось, наоборот, тяжелее первого.
"Омикрон" накатывает волнами. Вот ты думаешь, что уже здоров полностью, а через несколько часов вновь накрывает новая волна. Совсем другая, непохожая на прошлые. Вроде уже здоров, и вдруг вновь поднимается температура. У меня так было на 10-й день", – говорит девушка.
Даже после выздоровления москвичка продолжила испытывать проблемы со здоровьем. Например, страдала от жуткой мышечной боли в ногах и у лопатки, а также от болезненных ощущений в пояснице.
Оксана опасается, что в ближайшее время ей придется столкнуться с еще какими-нибудь неприятными последствиями COVID-19.
"При лонг-ковиде в любой момент может выскочить новый "сюрприз". Остается только начинать вести более активный образ жизни и наблюдать за здоровьем. Понятно, что на усталость, одышку и тахикардию при нагрузках не обращаешь внимание. Пройдет со временем", – надеется она.
Зуд и сыпь на коже
Жительница столицы Ирина рассказала, что заразилась новым штаммом коронавируса "Омикрон" в середине января. Сначала у девушки была небольшая слабость, потом поднялась высокая температура, которая держалась в течение суток.
"Симптомов ОРВИ почти не было, только небольшая боль в горле. Температура держалась меньше суток, а после этого было очень мало сил, но каких-то других симптомов не было. Больше всего огорчала ужасная слабость и сонливость", – поделилась она.
Однако после болезни у девушки начала появляться сыпь, похожая на подростковые прыщи, которая к тому же сильно чесалась.
Москвичка призналась, что в целом COVID-19 в этот раз прошел легче и побочных эффектов было меньше.
"В первую волну в 2020 году болезнь отразились на сосудах. Было головокружение, упадок сил был больше, чем сейчас. Но, к счастью, через один-два месяца все это прошло", – уточнила она.
У другой девушки – Анны – после выздоровления также начались проблемы с сыпью на коже.
"Сыпь без температуры у меня и у ребенка уже с месяц. У меня точечная – под кожей – только на ладонях. У ребенка в пятнах тоже только руки. Еще как будто иголками колет подушечки пальцев", – отметила москвичка.
Девушка отметила, что до этого болела COVID-19 еще два раза. Причем раньше последствия были намного тяжелее.
"В первый раз был осенью 2020 года с пневмонией менее 25%, дома лечились. Была ужасная слабость, вылечились за 10–14 дней. Второй раз был самый плохой – спустя год. Пневмонии не было, но была слабость, скакало давление и пульс за 150 поднимался .Тоже спустя две недели все нормализовалось, силы стали появляться", – рассказала Анна.
"Омикрон" у девушки прошел за две-три недели, но болезнь сильно ударила по нервной системе, поэтому из-за постоянного стресса она часто срывалась на членов семьи. Пришлось попить успокоительные, призналась Анна.