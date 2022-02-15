Москвичи рассказали о необычных последствиях "Омикрона"

В новом году многие москвичи столкнулись с штаммом коронавируса "Омикрон". Причем для некоторых это оказалось уже не первое заражение COVID-19 с начала пандемии. В интервью с Москвой 24 жители столицы сравнили свои ощущения от "Омикрона" и предыдущих вариантов инфекции.



Одышка и боль в мышцах

У москвички Татьяны первые симптомы COVID-19 появились в конце января. Девушка рассказала, что сначала у нее начался кашель с жжением в горле, но температуры не было.

"Болело горло, нос изнутри, постоянно закладывало одно ухо. Все это отдавало в голову. Как будто какое-то давление, была ужасная головная боль", – уточнила она.





Татьяна жительница Москвы Было тяжело даже сидеть, хотелось прилечь и полежать. Состояние какое-то коматозное. Даже не усталость, просто плохо соображала. При этом температуры не было вообще.

Подобные симптомы продолжались у Татьяны в течение семи дней. Все это время девушка принимала противовоспалительные таблетки, которые ей назначил врач, полоскала горло раствором фурацилина и пила много жидкости. Однако после выздоровления москвичка обнаружила неприятное побочное явление, похожее на одышку.

"Может быть, сыграло то, что я 14 дней сидела дома, много питалась, мало двигалась и на улицу не выходила. Теперь я немного расходилась, немного спортом занялась и одышка пропала", – рассказала она в интервью Москве 24.

Татьяна добавила, что первый раз заболела коронавирусной инфекцией еще летом 2020 года, в одну из первых волн.





Татьяна жительница Москвы Было намного тяжелее. Нос, горло и кашель тоже присутствовали, еще постоянно мучила температура. Тогда я болела 10–12 дней, но побочных эффектов не было. Запахи, как и сейчас, не пропадали.

Еще одна жительница столицы Оксана, перенесшая впервые коронавирус в середине марта 2020 года, рассказала Москве 24, что второе заболевание для нее оказалось, наоборот, тяжелее первого.

"Омикрон" накатывает волнами. Вот ты думаешь, что уже здоров полностью, а через несколько часов вновь накрывает новая волна. Совсем другая, непохожая на прошлые. Вроде уже здоров, и вдруг вновь поднимается температура. У меня так было на 10-й день", – говорит девушка.

Даже после выздоровления москвичка продолжила испытывать проблемы со здоровьем. Например, страдала от жуткой мышечной боли в ногах и у лопатки, а также от болезненных ощущений в пояснице.





Оксана жительница Москвы Головная боль сильная, тахикардия, ломота во всем теле, часто болит поясница, боль на уровне груди, субфебрильная температура. Врач подтвердила, что при "Омикроне" идет сильная интоксикация организма.

Оксана опасается, что в ближайшее время ей придется столкнуться с еще какими-нибудь неприятными последствиями COVID-19.

"При лонг-ковиде в любой момент может выскочить новый "сюрприз". Остается только начинать вести более активный образ жизни и наблюдать за здоровьем. Понятно, что на усталость, одышку и тахикардию при нагрузках не обращаешь внимание. Пройдет со временем", – надеется она.



Зуд и сыпь на коже

Жительница столицы Ирина рассказала, что заразилась новым штаммом коронавируса "Омикрон" в середине января. Сначала у девушки была небольшая слабость, потом поднялась высокая температура, которая держалась в течение суток.

"Симптомов ОРВИ почти не было, только небольшая боль в горле. Температура держалась меньше суток, а после этого было очень мало сил, но каких-то других симптомов не было. Больше всего огорчала ужасная слабость и сонливость", – поделилась она.

Однако после болезни у девушки начала появляться сыпь, похожая на подростковые прыщи, которая к тому же сильно чесалась.





Ирина жительница Москвы Сыпь появилась только на лице. Подруга пошутила, когда посмотрела на мою кожу, сказав, что "Омикрон" – действительно болезнь молодых. Сыпь не проходит уже две недели. Нашла в закромах рекомендации по лечению дерматита, пока ими спасаюсь. Но если дело продолжится, пойду к врачу-дерматологу.

Москвичка призналась, что в целом COVID-19 в этот раз прошел легче и побочных эффектов было меньше.

"В первую волну в 2020 году болезнь отразились на сосудах. Было головокружение, упадок сил был больше, чем сейчас. Но, к счастью, через один-два месяца все это прошло", – уточнила она.

У другой девушки – Анны – после выздоровления также начались проблемы с сыпью на коже.

"Сыпь без температуры у меня и у ребенка уже с месяц. У меня точечная – под кожей – только на ладонях. У ребенка в пятнах тоже только руки. Еще как будто иголками колет подушечки пальцев", – отметила москвичка.





Анна жительница Москвы Сыпь странного характера, врачами не определяется, возможно, постковидный симптом. Но сейчас состояние значительно улучшилось, силы прибавились, сыпь стала отступать.

Девушка отметила, что до этого болела COVID-19 еще два раза. Причем раньше последствия были намного тяжелее.

"В первый раз был осенью 2020 года с пневмонией менее 25%, дома лечились. Была ужасная слабость, вылечились за 10–14 дней. Второй раз был самый плохой – спустя год. Пневмонии не было, но была слабость, скакало давление и пульс за 150 поднимался .Тоже спустя две недели все нормализовалось, силы стали появляться", – рассказала Анна.

"Омикрон" у девушки прошел за две-три недели, но болезнь сильно ударила по нервной системе, поэтому из-за постоянного стресса она часто срывалась на членов семьи. Пришлось попить успокоительные, призналась Анна.