Названы шесть скрытых симптомов "Омикрона"

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"Омикрон"-штамм коронавируса может вызывать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, поскольку он способен оседать не только в носу, но и в кишечнике, рассказал профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, самые распространенные желудочно-кишечные симптомы у инфицированных – вздутие, боль в животе, тошнота, рвота, диарея и изжога.

Спектор подчеркнул, что при первом проявлении данных симптомов следует пройти ПЦР-тест и уйти на самоизоляцию.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев сообщил, что пациенты с коронавирусом стали чаще жаловаться на появление симптомов цистита.

Также он отметил, что у заболевших часто наблюдаются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. По словам Токарева, вирус способен длительно персистировать в кишечнике и вызывать боль в животе и расстройства стула.

