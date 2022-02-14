Невролог объяснила появление головной боли при "Омикроне"

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Кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская объяснила, по какой причине при заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса появляется головная боль. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.
Специалист указала, что головная боль при "Омикроне" отличается от мигрени.
"Такая головная боль (при "Омикроне". – Прим. ред.) больше сжимает всю голову, а не одну сторону", – пояснила Голубинская.
Невролог подчеркнула, что головная боль является одним из самых частых симптомов при заражении новой разновидностью коронавируса.
"Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль", – сообщила она.
Голубинская подчеркнула, что для постановки диагноза и лечения недуга пациенту необходимо обратиться к врачу. При этом некоторые простые правила помогут снять болевые ощущения.
В частности, при головной боли специалист порекомендовала соблюдать покой.
"Надо больше пить воды, принять анальгетики и витамин C. Можно еще прохладную повязку завязать на голове", – посоветовала Голубинская.
Ранее специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса. Сообщалось, что технология способна обнаружить вирус при минимальной концентрации.
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