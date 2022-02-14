Невролог объяснила появление головной боли при "Омикроне"

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская объяснила, по какой причине при заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса появляется головная боль. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

Специалист указала, что головная боль при "Омикроне" отличается от мигрени.

"Такая головная боль (при "Омикроне". – Прим. ред.) больше сжимает всю голову, а не одну сторону", – пояснила Голубинская.

Невролог подчеркнула, что головная боль является одним из самых частых симптомов при заражении новой разновидностью коронавируса.

"Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль", – сообщила она.

Голубинская подчеркнула, что для постановки диагноза и лечения недуга пациенту необходимо обратиться к врачу. При этом некоторые простые правила помогут снять болевые ощущения.

В частности, при головной боли специалист порекомендовала соблюдать покой.

"Надо больше пить воды, принять анальгетики и витамин C. Можно еще прохладную повязку завязать на голове", – посоветовала Голубинская.

Ранее специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса. Сообщалось, что технология способна обнаружить вирус при минимальной концентрации.