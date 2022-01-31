Вирусолог рассказал, кто может переболеть "Омикроном" бессимптомно

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, что в случае заражения коронавирусом ношение масок повышает шансы бессимптомного течения "Омикрона".
По словам эксперта, защитная маска является своеобразным барьером и может удержать значительное число частиц коронавируса от проникновения в организм.
Кроме того, предохранить от тяжелого и даже легкого течения заболевания может "свежая" вакцинация, особенно бустерная, продолжает Скулачев.
"Для того, кто болеет бессимптомно, вирус никакой существенной опасности не представляет. Бывают исключительные случаи, но в основной массе он особого поражения организму не наносит", – уточнил специалист.
Бессимптомное течение болезни опасно в основном для окружающих, говорит Скулачев. Человек, не подозревая о том, что инфицирован, продолжает заражать остальных, заключил эксперт.
Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова предположила, что в случае многократного заражения COVID-19 болезнь будет сокращать продолжительность жизни человека.
В особенности эта опасность существует для тех, кто не прошел вакцинацию, уточнила эксперт. Именно такие люди подвержены многократному заражению. Причем с каждым разом инфекция все сильнее будет старить их организм, подчеркнула Баранова.
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