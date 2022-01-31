Вирусолог рассказал, кто может переболеть "Омикроном" бессимптомно

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, что в случае заражения коронавирусом ношение масок повышает шансы бессимптомного течения "Омикрона".

По словам эксперта, защитная маска является своеобразным барьером и может удержать значительное число частиц коронавируса от проникновения в организм.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Чем меньше вируса попало, когда вас заразили, тем больше шанс на легкое течение болезни. Снизить количество вируса можно очень простым способом: если носить маску, а еще лучше – респиратор N95. А совсем хорошо – надеть маску на того человека, который пытается вас заразить.

Кроме того, предохранить от тяжелого и даже легкого течения заболевания может "свежая" вакцинация, особенно бустерная, продолжает Скулачев.

"Для того, кто болеет бессимптомно, вирус никакой существенной опасности не представляет. Бывают исключительные случаи, но в основной массе он особого поражения организму не наносит", – уточнил специалист.

Бессимптомное течение болезни опасно в основном для окружающих, говорит Скулачев. Человек, не подозревая о том, что инфицирован, продолжает заражать остальных, заключил эксперт.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова предположила, что в случае многократного заражения COVID-19 болезнь будет сокращать продолжительность жизни человека.

В особенности эта опасность существует для тех, кто не прошел вакцинацию, уточнила эксперт. Именно такие люди подвержены многократному заражению. Причем с каждым разом инфекция все сильнее будет старить их организм, подчеркнула Баранова.

