Ученые Роспотребнадзора создали детектор коронавируса

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Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Как утверждается в материале, технология способна обнаружить вирус при минимальной концентрации.

"Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания", – утверждают ученые.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, подобные характеристики технология приобрела благодаря высокой чувствительности.

"Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2", – отметили эксперты.

В Роспотребнадзоре считают, что новую технологию можно будет применять для высокотехнологичных тест-систем. В свою очередь, использовать их станет возможно непосредственно у постели пациента.

Специалисты уточнили, что затраты на производство детектора окажутся невысокими. Изобретение уже было зарегистрировано в Роспатенте, добавили в пресс-службе.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что лучший иммунитет к коронавирусу появляется у пациентов, которые одновременно переболели и вакцинировались. У перенесших COVID-19 и ни разу не привитых людей вырабатывается недостаточное количество антител для защиты от инфекции, полагает специалист.