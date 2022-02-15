Врач перечислила опасные симптомы "Омикрона" у детей

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Ряд важных признаков "Омикрон"-штамма коронавируса нельзя пропустить у детей. Они критичны для любого заболевания ребенка, когда необходимо вызывать скорую помощь. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам анестезиолога-ревматолога Зои Андреевой, поводом для обращения к врачу является температура от 38 до 39 градусов у новорожденного. Если же температура сопровождается выраженной слабостью, сонливостью и заторможенностью, то нужно вызвать скорую.

Опасным симптомом являются бледные и холодные руки и ноги, синюшность ногтевых лож при температуре. Не менее серьезный симптом – необычное поведение ребенка с температурой. Насторожить должны непрекращающийся плач, болезненная реакция на любые раздражители и повышенная чувствительность.

Необходимо срочно вызывать скорую при судорогах или потере сознания. Также опасно, когда ребенок лежит в кровати с запрокинутой головой и подтянутым к животу ногами.

Андреева пояснила, что опасность представляет также любое изменение цвета кожных покровов, сыпь или кровоизлияния под кожей.

"Слушайте, как дышит ребенок. Если дыхание стонущее, кряхтящее, шумное на вдохе или выдохе – поводы вызвать скорую. Если есть одышка и видно, с каким трудом втягиваются и расправляются легкие, – повод вызвать скорую", – отметила специалист.

Врач подчеркнул, что опасность представляет и быстрая потеря жидкости, когда ребенка практически невозможно отпоить. Вызывать скорую нужно в том случае, если все попытки попить у детей заканчиваются рвотой.

"Боль в животе может сопровождать как острый период заболевания, так и быть симптомом постковидного синдрома, включая мультисистемное воспаление. Поэтому, если ребенок жалуется на живот, его обязательно должен осмотреть врач", – посоветовала Андреева.

Мультисистемный воспалительный синдром возникает после коронавируса и поражает сразу несколько органов. В 80% случаев синдрома требовалась реанимация. При этом примерно 11% таких случаев заканчиваются смертью ребенка.

Признаками мультисистемного воспалительного синдрома являются температура до 39 градусов, малиновый язык, побледневшие губы с ярко-красной каймой, конъюнктивит, сыпь на коже и слизистой рта, диарея, боли в животе и головная боль.

У детей до пяти лет часто выявляли синдром Кавасаки, который может приводить к патологическим изменениям коронарных артерий, которые представляют угрозу для здоровья и жизни пациента.

Ранее педиатр Сергей Токарев рассказал, что при остром ларинготрахеите у ребенка может случиться отек гортани. Чтобы избежать трагического исхода, несовершеннолетнему потребуется срочная госпитализация. Токарев уточнил, что острый ларинготрахеит чаще всего возникает у мальчиков до пяти лет.

