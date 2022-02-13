Эпидемиолог назвал признаки пневмонии у детей до года

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Учащенное дыхание и раздувание крыльев носа у детей до года может быть признаком пневмонии. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По словам специалиста, основные признаки заболевания – бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа и одышка.
"Ключевой симптом – учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы – это практически 100% пневмония. Наиболее часто в мире от пневмонии дома умирают именно дети до года", – подчеркнул Горелов.
Эпидемиолог пояснил, что у младенцев заболевание протекает наиболее тяжело, поскольку у в этом возрасте у детей не до конца сформировались внутренние органы.
"Хрящевой скелет бронха анатомически еще не сформировался, поэтому, к сожалению, очень много проблем. У детей короткие дыхательные пути, и пневмония как раз у них и протекает тяжелее всего", – заключил врач.
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