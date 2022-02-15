В Роспотребнадзоре перечислили правила домашней дезинфекции

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашней дезинфекции для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты обратили внимание, что дезинфицировать дверные ручки необходимо до мытья рук. Также, если в доме есть больной человек, необходимо протирать выключатели и ручки шкафов.

С регулярностью уборки нужно обрабатывать антисептиком или мыть с мылом столы, комоды и открытые полки, а также спинки стульев, не обитые мягким пористым материалом.

Кроме того, с помощью бытовой химии необходимо обрабатывать кухонные столешницы после приема пищи, бытовую технику, смесители и раковины. В последнюю очередь эксперты советуют мыть унитаз, поскольку для его дезинфекции используется хлор.

Также дополнительно обрабатывать следует расчески и зубные щетки.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали необходимый уровень коллективного иммунитета при "Омикроне". Его показатель должен быть равен 90%, но, по словам замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, такой показатель в России пока не достигнут.

