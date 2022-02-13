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общество

19:11

В Роспотребнадзоре назвали необходимый уровень коллективного иммунитета при "Омикроне"

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для борьбы с "Омикроном"-штаммом коронавируса необходим уровень коллективного иммунитета в 90%, заявил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

В эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что такой показатель в России пока не достигнут.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что Москве удалось стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19.

По его словам, достичь такого результата позволила мобилизация врачей из других медицинских организаций. Грамотная организация работы в столичных поликлиниках также позволила избежать скопления людей и распространения коронавируса.

Москва прошла пик волны "Омикрона"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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