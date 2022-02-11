Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ снизился до 61,9%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ за неделю снизился с 64,1 до 61,9%. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве данный показатель упал с 63,2 до 59,5%.
Число российских регионов, где уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 80%, сократилось до пяти. На Чукотке, ранее входившей в число лидеров, уровень национального иммунитета за неделю снизился с 80,2 до 77,8%.
Вакцинация первым компонентом проведена в России более 85,9 миллиона раз, полный цикл осуществлен 81,5 миллиона раз.
Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве оценили в Центре имени Гамалеи. Вирусолог Анатолий Альтштейн выразил мнение, что в ближайшие дни заболеваемость COVID-19 в столице пойдет на спад, при этом на сегодняшний день большинство случаев коронавируса в городе являются легкими.
За последние сутки в Москве госпитализировали 1 342 человека с коронавирусом. На ИВЛ при этом находятся 633 пациента. Всего выявили 18 541 новый случай коронавирусной инфекции. От последствий COVID-19 скончался 81 пациент, а выздоровели 21 615 человек.
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