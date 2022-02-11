Клинические испытания подтвердили безопасность "ЭпиВакКороны-Н" – центр "Вектор"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Роспотребнадзора

Клинические исследования подтвердили, что вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" безопасна для применения и не вызывает аллергию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр "Вектор".

"Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" с участием добровольцев в возрасте 18–60 лет свидетельствуют о том, что препарат обладает высоким профилем безопасности", – рассказали в центре.

Там также уточнили, что препарат не вызывает аллергических реакций и не влияет на функцию внешнего дыхания. Последнее важно при применении вакцины у пожилых, подчеркнули в "Векторе".

Помимо этого, отмечается, что спустя полгода после первой прививки антитела сохранились у 81% добровольцев, получивших две дозы "ЭпиВакКороны-Н", и у 98% добровольцев, привившихся по трехкратной системе введения.

Накануне Минздрав РФ выдал разрешение на проведение третьего этапа клинических исследований вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" с участием лиц старше 60 лет. В них примут участие 300 пожилых добровольцев.

Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" была зарегистрирована Минздравом РФ 26 августа 2021 года. Препарат представляет собой суспензию для двукратного внутримышечного введения с интервалом 14–21 день.

