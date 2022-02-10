Минздрав РФ разрешил испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минздрав РФ выдал петербургскому НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разрешение на проведение испытаний кожного теста, определяющего уровень иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщается на сайте министерства.
"Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 на добровольцах в возрасте 18 и более лет (I–II фаза)", – указано в реестре разрешений на проведение клинических исследований.
В испытаниях будут участвовать 460 добровольцев. Завершить исследования планируется в апреле текущего года.
Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на проведение третьего этапа клинических исследований вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" с участием лиц старше 60 лет. Специалисты исследуют безопасность, переносимость, реактогенность и иммуногенность препарата.
Минздрав разрешил клинические испытания "ЭпиВакКороны-Н" для пожилых
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