Минздрав РФ разрешил испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19

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Минздрав РФ выдал петербургскому НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разрешение на проведение испытаний кожного теста, определяющего уровень иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 на добровольцах в возрасте 18 и более лет (I–II фаза)", – указано в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

В испытаниях будут участвовать 460 добровольцев. Завершить исследования планируется в апреле текущего года.

Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на проведение третьего этапа клинических исследований вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" с участием лиц старше 60 лет. Специалисты исследуют безопасность, переносимость, реактогенность и иммуногенность препарата.

