В Москве за сутки госпитализировали 1 342 человека с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в Москве госпитализировали 1 342 человека с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
Уточняется, что на ИВЛ находятся 633 пациента. Всего за минувшие 24 часа выявили 18 541 новый случай коронавирусной инфекции. Скончался от последствий коронавируса 81 пациент, выздоровели 21 615 человек.
Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили от коронавируса 2 140 512 горожан.
В России за прошедшие сутки госпитализировали 19 281 человека. Выявили 203 949 новых случаев коронавируса. Из них большая часть пришлась на Москву – 18 541 случай, на Санкт-Петербург – 22 070 и на Московскую область – 8 967.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что улучшение ситуации с коронавирусом позволяет увеличить объемы плановой медпомощи в столице. Он отметил, что на минувшей неделе количество новых случаев коронавируса снизилось на 6%. По прогнозам мэра, по итогам текущей недели снижение будет еще более существенным.
Собянин сообщил об увеличении объемов плановой помощи в поликлиниках столицы
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