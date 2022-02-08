Москвичам рассказали, как город противостоит "Омикрону"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на столичное здравоохранение. Для борьбы с "Омикроном" изменен алгоритм работы поликлиник с учетом роста заболеваемости, а коечный фонд в стационарах увеличен. Горожане могут дистанционно открывать и закрывать больничный. В сфере телефонных консультаций и телемедицинского обслуживания совершен мощный прорыв. О мерах, помогающих городу сдерживать масштабы пандемии, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новые алгоритмы работы больниц и поликлиник

Московские поликлиники перестроили режим работы из-за "Омикрона"

Менять порядок обслуживания пациентов и усиливать работу поликлиник пришлось в короткий срок. Стандарт работы с пациентами вынужденно изменился. В поликлиниках экстренно развернуты специальные отделения для приема горожан с симптомами инфекции, в которых трудятся почти 3 тысячи дежурных врачей, а также примерно столько же медсестер и администраторов.

Всего в городе функционируют 1 473 таких кабинета. Медики принимают пациентов ежедневно с 08:00 до 20:00 как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Врачи трудятся до последнего посетителя, пришедшего на прием.

Новый стандарт маршрутизации учитывает все этапы визита пациента. Для людей с симптомами вирусной инфекции организованы отдельные входы, а также выделены помещения, изолированные от других частей медучреждения. На входе пациентов консультируют администраторы: они помогают разводить потоки людей.

Пришедшим выдаются респираторы, более эффективно защищающие от коронавируса. Перед приемом посетителю делают экспресс-тест на COVID-19. Пациентов с положительными и отрицательными результатами разводят по разным блокам или этажам, что позволяет исключить их пересечение.

Делают обратившимся в медучреждение жителям и ПЦР-тест. Его результаты уже на следующий день появляются в электронной медкарте. До осмотра врача у человека также измеряют давление, температуру, уровень сатурации и, если требуется, делают ЭКГ. По итогам осмотра врач назначает схему лечения, выдает лекарства, а также открывает листок нетрудоспособности, если это необходимо. Все данные попадают в электронную медкарту пациента.

Кроме того, москвичи с симптомами ОРВИ могут получить и первичную аудиоконсультацию врачей, не посещая при этом поликлинику. Для этого требуется оставить заявку при помощи специальной электронной формы. После этого с пациентом свяжется врач. Он оформит электронный рецепт на лекарства, а также автоматически откроет больничный на семь дней.

Расширены для пациентов с коронавирусом и ОРВИ и возможности телемедицины. Записаться на консультацию можно в приложении "ЕМИАС: Телемедицина". В ходе первичной консультации врач оценивает состояние человека, дает рекомендации и отвечает на вопросы. Результаты оформляются в виде протоколов, которые вносятся в электронные медкарты.

Отдельно в столице усилили мощности телемедицинского центра для помощи беременным с коронавирусной инфекцией. За время работы консультативного центра его специалисты направили в специально организованные стационары временного пребывания более 1,5 тысячи пациенток.

Для детей и подростков, заразившихся коронавирусом, в стационарах Москвы развернули больше коек. Так, недавно корпус для лечения юных пациентов с COVID-19 был открыт в больнице имени Г. Н. Сперанского. При необходимости госпитализировать ребенка могут вместе с родителями.

В качестве меры профилактики жителям столицы доступны пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. В настоящий момент в городе 71 подобный пункт. Часть большая из них открыта на базе центров госуслуг "Мои документы". Еще 30 пунктов организованы в популярных общественных пространствах. Заявку на экспресс-тестирование можно заполнить на сайте emias.info, а также в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Помощь горячей линии

В Москве увеличили число операторов горячей линии 122

Вклад в борьбу с пандемией внесло развитие горячей линии 122. Ее организовали на основе общегородского контакт-центра и единой медицинской справочной службы 122. Новая платформа связи была создана в рекордные сроки. В ее работе применяются новейшие технологии SIP-телефонии и виртуальной АТС. В общей сложности на горячей линии трудятся 7 тысяч специалистов.

Эффективность консультаций повышает искусственный интеллект. Первоначально с позвонившим общается виртуальный помощник, уточняющий ситуацию. Полученная информация передается оператору, благодаря чему специалист сразу понимает состояние обратившегося и может быстрее оказать помощь.

В совокупности служба 122 может одновременно принять и обработать 21 тысячу звонков, что позволяет москвичам дозвониться и получить помощь более оперативно. Тем, кто все же не дожидается ответа из-за высокой нагрузки на линию, операторы перезванивают. Оставшиеся без ответа звонки система обнаруживает сама и вносит их в базу.

Новые сроки лечения и самоизоляции

Москвичам рассказали, почему в столице смягчили правила карантина по коронавирусу

Распространение "Омикрон"-штамма коронавируса позволило сократить срок лечения на дому. При отсутствии симптомов пациент может быть выписан уже спустя неделю. Распространяется новый порядок на пациентов, чей диагноз был установлен 6 февраля и позже.

Больничный лист при этом закроют по итогам аудиоконсультации. Посещать поликлинику не нужно. Документы работодателю передаст медучреждение.

Карантин для людей, контактировавших с заболевшими, при этом полностью отменен. При отсутствии симптомов коронавируса и ОРВИ изолироваться больше не придется.

Распространились новые правила на школы и детские сады, в которых ранее действовал карантин из-за COVID-19. Очное посещение учебных заведений возобновляется с этой недели. Продлить карантин возможно по инициативе родителей. В дальнейшем решение о карантине будет принимать сама образовательная организация. Например, если из-за болезни отсутствуют более 20% детей.

Роль опыта и подготовки

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Столичная система здравоохранения доказала способность долгосрочно противостоять пандемии. Важную роль в этом сыграли методы профилактики и борьбы с инфекцией, наработанные в прошлые годы, а также развитая инфраструктура Москвы. Все это позволило эффективно противостоять "Омикрону".

Городская система здравоохранения остается динамичной. В столице по новому московскому стандарту строятся и реконструируются поликлиники, без которых справиться с ростом заболеваемости было бы весьма затруднительно.

В программу модернизации первичного звена здравоохранения вошли почти 200 зданий поликлиник, построенных более 50 лет назад. К концу 2021 года в городе завершилась реконструкция 30 объектов.

В городе также строятся новые медучреждения. В их числе – объекты медицинского центра в Коммунарке, Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова, международного медицинского кластера в Сколкове, а также инфекционная клиническая больница № 1, инфекционный корпус детской городской клинической больницы святого Владимира, скоропомощные корпуса ряда городских больниц и поликлиники.

Надежная защита от инфекции

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По словам специалистов, лучшей и единственной профилактикой коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Сделать прививку или пройти ревакцинацию можно бесплатно. По предварительной записи желающих принимают центры вакцинации на базе поликлиник. Без записи работают выездные бригады в популярных общественных местах.

В столицу уже поступила вакцина, разработанная для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Процедура бесплатна и добровольна.